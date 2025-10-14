Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi CM announces guarantee-free loan scheme up to Rs 10 crore

बिना किसी गारंटी के 10 करोड़ तक का लोन देगी दिल्ली सरकार, जानिए किसे मिलेगा?

रेखा गुप्ता ने कहा, इस योजना के माध्यम से हमारे उद्यमी, सरकारी सहायता से अपने विचारों और कड़ी मेहनत के जरिये अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।

Ratan Gupta भाषा, नई दिल्लीTue, 14 Oct 2025 02:03 PM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिना किसी गारंटी के 10 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने की योजना की मंगलवार को घोषणा की। उन्होंने कहा, इससे कार्यबल में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मगर ये लोन मिलेगा किसे? ये लोन उद्यमियों को देने की बात कही गई है। रेखा गुप्ता ने कहा, “इस योजना के माध्यम से हमारे उद्यमी, सरकारी सहायता से अपने विचारों और कड़ी मेहनत के जरिये अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।”

आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ‘पहले इंडिया फाउंडेशन’ द्वारा ‘भारत में एमएसएमई क्षेत्र में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना’ रिपोर्ट के विमोचन के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा, “पिछली सरकारें भारत की बड़ी आबादी को एक बोझ के रूप में देखती थीं, लेकिन महिलाओं को सशक्त बनाकर इसे एक संपत्ति में बदला जा सकता है।”

उन्होंने आगे कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि जब आधी आबादी घरों में बंद रहेगी तो देश का विकास कैसे होगा। हमें समाज और राष्ट्र के विकास के लिए हर संभव मदद की जरूरत है।” महिला सशक्तिकरण के लिए इसे ‘‘स्वर्ण युग’’ करार देते हुए गुप्ता ने कहा, “दिल्ली सरकार महिला उद्यमियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।”

Ratan Gupta

Ratan Gupta
