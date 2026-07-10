दिल्ली में 3 साल में पहली बार इतनी साफ थी हवा; मॉनसूनी बारिश कर दी मौज

राजधानी में गुरुवार को हुई भारी बारिश से हवा साफ हो गई और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 48 पर आ गया। इस वजह से शहर के लोग लगभग तीन साल में पहली बार अच्छी हवा में सांस ले पाए। इससे पहले आखिरी बार 10 सितंबर 2023 में दिल्ली का AQI गिरकर 45 हो गया था।

राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में गुरुवार को हुई जोरदार मॉनसूनी बारिश के चलते सितंबर 2023 के बाद दिल्ली की हवा भी सबसे साफ महसूस की गई। दिल्ली में गुरुवार को 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 48 दर्ज किया गया, जो करीब दो साल 10 महीने में सबसे साफ हवा का स्तर है। इससे पहले दिल्ली का एक्यूआई 10 सितंबर, 2023 को 45 दर्ज किया गया था।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।

तुकमीरपुर में सबसे अधिक 160 मिमी बारिश मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में 72.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी स्थित तुकमीरपुर में सबसे अधिक 160 मिमी बारिश हुई।

पूरी दिल्ली में आज भी येलो अलर्ट मौसम विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को भी पूरी दिल्ली में दिन के समय चमक और गरज के साथ हल्की आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में सबसे साफ रही हवा द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वायु गुणवत्ता की लगातार निगरानी करने वाले 38 एक्टिव स्टेशनों (CAAQMS) में से गुरुवार को डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज सबसे साफ रहा, जहां एक्यूआई सिर्फ 23 था। जहांगीरपुरी सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा, जहां एक्यूआई 102 तक पहुंच गया।

इससे पहले 2023 में एक दिन रही सबसे साफ हवा बता दें कि, सीपीसीबी ने जब से 2015 में एक्यूआई मापना शुरू किया है, दिल्ली में हवा की क्वालिटी 'अच्छी' तभी रही है जब या तो जोरदार बारिश हुई हो या लॉकडाउन या पाबंदियों की वजह से प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियां काफी कम हो गई हों। कुल मिलाकर पिछले 11 सालों में दिल्ली में 'अच्छी' हवा वाले ऐसे सिर्फ 15 दिन ही रहे हैं। 2023 में 10 सितंबर ही एकमात्र ऐसा दिन था। दिल्ली में 2015, 2016 और 2018 में 'अच्छी' वायु गुणवत्ता वाला एक भी दिन दर्ज नहीं किया गया। 2017 में मॉनसून के दौरान 30 और 31 जुलाई ऐसे दो दिन थे। 2019 में भी ऐसा ही पैटर्न देखा गया, जब 18 और 19 अगस्त को एक्यूआई गिरकर 49 हो गया था।