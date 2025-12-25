GRAP-4 हटते ही दिल्ली की स्कूलों को भी राहत, खुल गईं ये क्लासेस, पूरी डिटेल

संक्षेप: इस आदेश के पालन में दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों (DOE, NDMC, MCD और दिल्ली छावनी बोर्ड के अंतर्गत) को निम्नलिखित निर्देश मिले जिसके बाद कक्षा 6 से 9 और 11वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल में सामान्य रूप से कक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

दिल्ली में क्रिसमस से एक दिन पहले पलूशन पर आई खबर राहत लेकर आई है। तेज हवाओं के आगे प्रदूषण ने थोड़ी ही सही हार मान ली है,जिसके बाद दिल्लीवालों को थोड़ी साफ हवा नसीब हुई। एक्यूआई के नीचे जाते ही ग्रैप-4 वाली पाबंदियां हटाने के साथ स्कूली बच्चों की कई क्लासेस को खोल दिया है जिसके बाद कक्षाएं आज से सामान्य रूप से शुरू हो गईं।

दिल्ली के शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 9 और 11वीं के लिए स्कूलों में सामान्य कक्षाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। नए आदेश में कहा गया कि दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 24 दिसंबर 2025 को जारी अपने आदेश के तहत GRAP के चौथे चरण के प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है।

इस आदेश के पालन में दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों (DOE, NDMC, MCD और दिल्ली छावनी बोर्ड के अंतर्गत) को निम्नलिखित निर्देश मिले जिसके बाद कक्षा 6 से 9 और 11वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल में सामान्य रूप से कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए कक्षाएं 'हाइब्रिड मोड' में चलेंगी, यानी स्कूल में भौतिक उपस्थिति और ऑनलाइन मोड (जहां संभव हो) दोनों विकल्प उपलब्ध रहेंगे। यह व्यवस्था अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से लागू होगी।