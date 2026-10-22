दिल्ली में इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट को लेकर 8वीं क्लास के छात्र की हत्या, 4 नाबालिग पकड़े

दिल्ली में 4 नाबालिग लड़कों ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुए विवाद में मंगलवार रात 17 वर्षीय किशोर की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। हमले में मृतक का एक साथी भी घायल हो गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया है।

दिल्ली के पीतमपुरा में मामूली सी बात पर हुई खूनी वारदात ने त्योहार की खुशियों को मातम में बदल दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर किए एक कथित कमेंट को लेकर हुए विवाद में 8वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र अरुण की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में उसका दोस्त आशु भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात में एक अन्य युवक के भी घायल होने की सूचना है।

दोस्त को बचाने में किशोर की जान गई उत्तर-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान कुछ लड़कों ने आशु पर चाकू से हमला कर दिया था। दोस्त पर हमला होते देख छात्र अरुण उसे बचाने के लिए आगे आया। इसी दौरान हमलावरों ने अरुण पर भी चाकू से कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल अरुण को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इंस्टाग्राम पर कमेंट को लेकर था विवाद पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि अरुण का आरोपियों के साथ इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट पर कमेंट करने को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि चाकूबाजी से पहले इंस्टाग्राम पर एक लड़की को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

4 नाबालिग हमलावर पकड़े पुलिस ने बताया कि पीतमपुरा निवासी 17 वर्षीय अरुण आठवीं का छात्र था। वह दोस्त आशु के साथ मंगलवार रात रामलीला देखकर लौट रहा था। रास्ते में मुखाटा लगाए हुए चार नाबालिगों ने आशु की पिटाई कर दी। बीच-बचाव के दौरान हमलावरों ने अरुण पर चाकू से कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने चारों आरोपियों को मौर्या एंक्लेव से बुधवार को दबोच लिया। पूछताछ में मालूम हुआ कि नाबालिगों ने आशु की महिला मित्र पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी। इसी विवाद में वारदात की गई।