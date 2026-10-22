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दिल्ली में इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट को लेकर 8वीं क्लास के छात्र की हत्या, 4 नाबालिग पकड़े

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में 4 नाबालिग लड़कों ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुए विवाद में मंगलवार रात 17 वर्षीय किशोर की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। हमले में मृतक का एक साथी भी घायल हो गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया है।

Delhi Crime
दिल्ली में इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट करने को लेकर हुए विवाद में 8वीं क्लास के छात्र की हत्या कर दी गई।

दिल्ली के पीतमपुरा में मामूली सी बात पर हुई खूनी वारदात ने त्योहार की खुशियों को मातम में बदल दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर किए एक कथित कमेंट को लेकर हुए विवाद में 8वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र अरुण की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में उसका दोस्त आशु भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात में एक अन्य युवक के भी घायल होने की सूचना है।

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दोस्त को बचाने में किशोर की जान गई

उत्तर-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान कुछ लड़कों ने आशु पर चाकू से हमला कर दिया था। दोस्त पर हमला होते देख छात्र अरुण उसे बचाने के लिए आगे आया। इसी दौरान हमलावरों ने अरुण पर भी चाकू से कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल अरुण को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इंस्टाग्राम पर कमेंट को लेकर था विवाद

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि अरुण का आरोपियों के साथ इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट पर कमेंट करने को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि चाकूबाजी से पहले इंस्टाग्राम पर एक लड़की को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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4 नाबालिग हमलावर पकड़े

पुलिस ने बताया कि पीतमपुरा निवासी 17 वर्षीय अरुण आठवीं का छात्र था। वह दोस्त आशु के साथ मंगलवार रात रामलीला देखकर लौट रहा था। रास्ते में मुखाटा लगाए हुए चार नाबालिगों ने आशु की पिटाई कर दी। बीच-बचाव के दौरान हमलावरों ने अरुण पर चाकू से कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने चारों आरोपियों को मौर्या एंक्लेव से बुधवार को दबोच लिया। पूछताछ में मालूम हुआ कि नाबालिगों ने आशु की महिला मित्र पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी। इसी विवाद में वारदात की गई।

सिगरेट पीने को लेकर विवाद में युवक की हत्या

वहीं, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में सिगरेट पीने को लेकर हुए विवाद में 20 वर्षीय युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान नूर इलाही के सुभाष मोहल्ला निवासी सुभान के रूप में हुई है। यह वारदात मंगलवार देर रात सेंट्रल पार्क में हुई। इस मामले में पुलिस ने दो नाबालिगों समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी राहुल अलवाल ने बताया, 20 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे सुभान अपने दोस्त मोहसिन के साथ सेंट्रल पार्क में सिगरेट पी रहा था, तभी वहां आए 5-6 अज्ञात युवकों ने उनके सिगरेट पीने का विरोध किया। कहासुनी देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई और हमलावरों ने सुभान पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इलाज के दौरान सुभान की मौत हो गई। पुलिस ने कुछ ही घंटों में दो नाबालिगों समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान न्यू सीलमपुर निवासी अमन खान, अफजल खान, शोएब मिर्जा और गौतमपुरी निवासी अब्दुल मोमिन के रूप में हुई है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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