दोस्तों संग बिल्डिंग में था 11वीं का छात्र, प्लास्टिक शेड से गिरकर मौत

संक्षेप: दिल्ली के गुजरांवाला इलाके में स्थित एक रेस्टोरेंट में 16 साल के लड़के की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि लड़का दोस्तों संग रेस्टोरेंट में घूमने आया था।

दिल्ली के गुजरांवाला इलाके में स्थित एक रेस्टोरेंट में 16 साल के लड़के की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि लड़का दोस्तों संग रेस्टोरेंट में घूमने आया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

लड़के का नाम कबीन है और 11वीं का छात्र था। पुलिस को शनिवार को एक पीसीआर कॉल मिली और मौके पर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि घायल कबिन को उसके दोस्त पहले ही असप्ताल ले जा चुके हैं।

पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कबीन आर्यमन, कबीर और यश त्यागी के साथ रेस्टोरेंट में था। पुलिस अधिकारी ने शुरुआती जांच में पाया कि सभी दोस्त सीढ़ियों के जरिए बिल्डिंग की छत पर पहुंचे थे। इसके बाद कबीन एक प्लास्टिक शेड पर चढ़ गया था।

प्लास्टिक शेड पास की दुकानों के बीच मौजूद खाली जगह को कवर करने के लिए लगाया गया था। प्लास्टिक शेड इतना मजबूत नहीं था कि लड़के का वजन सहन कर पाता। ऐसे में वह टूट गया और लड़का जमीन पर गिर गया।

कबीन को आनन-फानन में असप्ताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषत कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।