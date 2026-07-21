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दिल्ली के जंतर-मंतर के पास पत्थरबाजी; पुलिसकर्मियों को बनाया निशाना, सुरक्षा बल तैनात

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में CJP के विरोध प्रदर्शन के बीच दूसरे दिन मंगलवार को भी माहौल गर्म करने की कोशिशें हुईं। दिल्ली के जंतर-मंतर के पास मंगलवार शाम को भी पुलिसकर्मियों पर पथराव की घटना हुई।

दिल्ली के जंतर-मंतर के पास पत्थरबाजी; पुलिसकर्मियों को बनाया निशाना, सुरक्षा बल तैनात

आशीष सिंह, नई दिल्ली

दिल्ली में CJP के विरोध प्रदर्शन के बीच दूसरे दिन मंगलवार शाम को भी पुलिसकर्मियों पर पथराव की घटना सामने आई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार शाम को जंतर-मंतर के पास कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की। इसके बाद सुरक्षा बल हरकत में आए। इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। हताहतों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

पुलिसकर्मियों पर पथराव

सूत्रों ने बताया कि जंतर-मंतर के पास कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और हिंसा में शामिल नहीं होने की अपील की है। स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए जंतर-मंतर और उसके आसपास के संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है।

118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल

उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले सोमवार को हुई झड़पों के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इन झड़पों में दिल्ली 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तोड़फोड़ और पत्थरबाजी में 20 से अधिक पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं।

मंगलवार को भी प्रदर्शन जारी

'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) का दूसरी रात यानी मंगलवार को भी प्रदर्शन जारी है। जंतर-मंतर पर भारी संख्या में लोगों की आवाजाही बरकरार है। सोमवार को पुलिस कार्रवाई के बाद मची अफरा-तफरी में प्रदर्शनकारियों के छूटे जूते चप्पलों को मंगलवार को जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल पर प्रदर्शित किया गया। दूसरे दिन जंतर-मंतर पर लाठी चार्ज में घायल लोग भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे।

कौन कर रहा भोजन-पानी का इंतजाम?

प्रदर्शन स्थल के आस-पास कई डिलीवरी ब्वॉय खाना और पानी की बोतलें बांटते दिखे। डिलीवरी ब्वॉय नीरज ने बताया कि यह ऑर्डर गाजियाबाद के एक रोहित नाम के युवक ने किया है। रोहित ने उन्हें बिस्किट और पानी की बोतल प्रदर्शन में शामिल जरूरतमंद को देने के लिए कहा है। देर रात तक धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों की संख्या से ज्यादा फूड पैकेट पहुंच गए।

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पुलिस जांच के बाद ही प्रवेश

पुलिस प्रदर्शन स्थल पर आने वाले लोगों को जांच के बाद ही दाखिल होने दे रही है। हालांकि, रात साढ़े आठ बजे तक यहां लाइट की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन बाद में लाइट चालू की गई। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बताया कि वह वकील कपिल सिब्बल से मिले हैं।

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पुलिसकर्मियों को कोर्ट में घसीटने की चेतावनी

अभिजीत दीपके ने बताया कि कपिल सिब्बल ने लीगल सपोर्ट देने का भरोसा दिया है। दिपके ने दिल्ली पुलिस के जवानों को भी वॉर्निंग दी। उन्होंने कहा कि लाठी मारने वाले पुलिसकर्मियों को कोर्ट में घसीटा जाएगा। सभी पुलिसकर्मियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

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सरकार को मौका मत दो

सीजेपी के प्रवक्ता ने मंगलवार शाम को प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब सरकार को किसी भी तरह का मौका मत दीजिए। सीजेपी प्रवक्ता ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की। उन्होंने कहा कि अब जंतर-मंतर पर केवल तीन से चार नारे ही लगाये जाएंगे। इन नारों में भारत माता की जय, इंकलाब जिन्दाबाद, वंदे मातरम्, जय भीम और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो जैसे नारे शामिल हैं।

(हिंदुस्तान संवाददाता और पीटीआई-भाषा की कंपाइल रिपोर्ट )

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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