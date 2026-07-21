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केजरीवाल का दिल्ली पुलिस को लेटर; FIR के साथ मांगी 'खास' जानकारी, लगाए गंभीर आरोप

By Krishna Bihari Singh
एएनआई, नई दिल्ली
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अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिए गए लोगों और दर्ज FIR की जानकारी मांगी है। पुलिस ने हिंसा और पत्थरबाजी के मामले में 5 FIR दर्ज कर जांच शुरू की है।

केजरीवाल का दिल्ली पुलिस को लेटर; FIR के साथ मांगी 'खास' जानकारी, लगाए गंभीर आरोप

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस से जंतर-मंतर पर हुए CJP के प्रदर्शन के बाद दर्ज एफआईआर के बारे में जानकारी मांगी है। साथ ही उन्होंने पुलिस से हिरासत में लिए गए लोगों की जानकारी मांगी है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मंगलवार को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन का दौरा भी किया।

अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) सचिन शर्मा को पत्र लिखकर जंतर-मंतर पर हुए CJP के विरोध प्रदर्शन के बाद दर्ज की गई प्राथमिकियों के बारे में ब्यौरा मांगा है। साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस से उन लोगों की जानकारी तुरंत जारी करने की मांग की जिनके खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं और जिनको हिरासत में लिया गया है।

प्राथमिकियों के बारे में मांगा ब्यौरा

अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) सचिन शर्मा को पत्र लिखकर जंतर-मंतर पर हुए CJP के विरोध प्रदर्शन के बाद दर्ज की गई प्राथमिकियों के बारे में ब्यौरा मांगा है। साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस से उन लोगों की जानकारी तुरंत जारी करने की मांग की जिनके खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं और जिनको हिरासत में लिया गया है।

लगाए गंभीर आरोप?

केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को लिखे अपने लेटर में कहा है कि मुझे पता चला है कि कल जंतर-मंतर पर प्रधानमंत्री मोदी से जवाबदेही की मांग कर रहे लोगों के खिलाफ कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस पर एक गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि मुझे यह भी पता चला है कि कल के विरोध प्रदर्शन के बाद कई लोगों को बिना एफआईआर के हिरासत में रखा गया है।

क्या है मकसद? यह भी बताया

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा अनुरोध है कि ऊपर बताई गई दोनों सूचियों को तुरंत सार्वजनिक किया जाए ताकि उन लोगों को उचित कानूनी मदद मिल सके जो गिरफ्तार किए गए हैं या जिनको हिरासत में लिया गया है। केजरीवाल की ओर से की गई यह मांग जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद सामने आई है।

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पुलिस ने दर्ज किए हैं 5 मामले

गौरतलब है कि सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में कथित तौर पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया था। दिल्ली पुलिस ने इन घटनाओं के संबंध में 5 मामले दर्ज किए हैं। दिल्ली पुलिस हिंसक घटनाओं की जांच कर रही है।

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इन धाराओं में केस दर्ज

पुलिस सूत्रों ने बताया कि सभी प्राथमिकियां पार्लियामेंट स्ट्रीट और कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशनों में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, आर्म्स एक्ट, 1959 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव (PDPP) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई हैं।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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