delhi civil lines bela road submerged waterlogging फिर से 2023 जैसा खौफ... यमुना की बाढ़ में डूबे दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके के लोगों का दर्द, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi civil lines bela road submerged waterlogging

फिर से 2023 जैसा खौफ... यमुना की बाढ़ में डूबे दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके के लोगों का दर्द

दिल्ली के सिविल लाइंस में बेला रोड पर लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति है, जहां 4-5 फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोगों के घरों में पानी घुस गया है और वे 2023 की भीषण आपदा को याद कर रहे हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 5 Sep 2025 08:00 AM
share Share
Follow Us on
फिर से 2023 जैसा खौफ... यमुना की बाढ़ में डूबे दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके के लोगों का दर्द

राजधानी दिल्ली की सिविल लाइंस में बेला रोड के निवासियों के लिए मानो समय ठहर सा गया है। लगातार दूसरे दिन सड़कों पर पानी का समंदर लहरा रहा है। गुरुवार दोपहर को जब हमारी टीम ने इलाके का जायजा लिया, तो सड़कों पर चार से पांच फीट तक पानी भरा था। दुकानों के दरवाजे पानी से अटे पड़े थे और गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना किसी जंग लड़ने से कम नहीं था।

'2023 का भयानक सपना फिर जिंदा'

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थिति ठीक वैसी ही है, जैसी दो साल पहले 2023 में थी। तब भी बेला रोड पानी में डूबी थी और आज फिर वही हाल है। बिजली गुल, इंटरनेट ठप, और घरों में पानी का कहर, लोगों का धैर्य अब जवाब दे रहा है।

'घर छोड़ना पड़ा, नाव से निकाले गए बुजुर्ग'

आर्किटेक्ट और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की प्रोफेसर अर्पिता दयाल ने बताया कि उनकी फैमिली को मजबूरन रिश्तेदारों के घर शरण लेनी पड़ी। उन्होंने कहा, 'सड़क पर पानी 5-6 फीट तक पहुंच गया। दो दिन से बिजली नहीं है, इनवर्टर भी फेल हो चुके हैं। वाई-फाई तो जैसे सपना हो गया। बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं और यह स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं।' उन्होंने बताया कि बुजुर्गों को नाव के जरिए रिंग रोड तक लाया गया।

क्या अब यहां रहना ठीक है?

बेला रोड पर बरसों से रहने वाले परिवार अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। जो चौथी पीढ़ी से यहां रह रहे नितिन नारायण ने कहा, 'रिंग रोड से सिविल लाइंस की तरफ मुड़ते ही चार-पांच फीट पानी भरा है। बिजली का ट्रांसफॉर्मर भी पानी में डूबा है, जिसके चलते जामुना रोड पर बिजली काट दी गई। गुरुवार तड़के 3 बजे से बिजली गुल है और स्थानीय स्टाफ का कहना है कि इसमें अभी दो दिन और लग सकते हैं।' नितिन को 2023 की वह भयावह स्थिति याद है, जब तीन दिन तक बिजली नहीं थी। वे उम्मीद करते हैं कि इस बार प्रशासन कोई ठोस कदम उठाएगा।

होटल में रातें, जेनरेटर का सहारा

हास्य कलाकार और स्थानीय निवासी मल्लिका दुआ ने बताया, 'मैं 1997 से यहां रह रही हूं, लेकिन यह हर साल का मंजर नहीं है। फिर भी पिछले कुछ दिन डरावने रहे। पानी दो दिन पहले से भरना शुरू हुआ, ठीक वैसे ही जैसे जुलाई 2023 में हुआ था। लोगों की गाड़ियां और घर पानी में डूब गए।' मल्लिका किसी तरह आईपी कॉलेज और सेंट जेवियर्स कॉलेज की तरफ से निकलकर करोल बाग रूट के जरिए लुटियंस दिल्ली के एक होटल में पहुंचीं। उन्होंने कहा कि कई लोग होटलों में शरण ले रहे हैं, तो कुछ ने बिजली के लिए बड़े-बड़े जेनरेटर किराए पर लिए हैं।

दुकान बची, लेकिन डर बना हुआ है

बेला रोड पर चाय की दुकान चलाने वाले सूरज ने राहत की सांस ली, क्योंकि पानी उनकी दुकान तक नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि पानी मेरी दुकान के पास तक आ गया था। डर था कि कारोबार चौपट हो जाएगा, लेकिन शुक्र है, पानी अब थोड़ा कम हुआ है।

टाटा पावर-डीडीएल के एक प्रवक्ता ने बताया कि बिजली काटना एक जरूरी सुरक्षा कदम था। इलाके में बिजली दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। हम आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हालात सामान्य होते ही बिजली बहाल कर दी जाएगी।