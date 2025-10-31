Hindustan Hindi News
दिल्ली में 10 साल साल सर्किल रेट में होगा उलट-फेर, कहीं बढ़ेगी कीमत तो कहीं होगी कम

दिल्ली में 10 साल साल सर्किल रेट में होगा उलट-फेर, कहीं बढ़ेगी कीमत तो कहीं होगी कम

संक्षेप: दिल्ली का राजस्व विभाग अगले हफ्ते सर्किल रेट की समीक्षा करेगा, जो 10 साल बाद हो रही है और इसमें विकास के आधार पर कुछ इलाकों में रेट बढ़ेंगे और कुछ में घटेंगे, जिससे बाजार मूल्य से मेल खाने के लिए पहली बार सब-कैटेगरी बनाने का प्रस्ताव है।

Fri, 31 Oct 2025 09:36 AMAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
दिल्ली के राजस्व विभाग ने अगले हफ्ते मीटिंग बुलाई है। इसमें शहर के विभिन्न जोनों के सर्किल रेट की समीक्षा होगी। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि रेट में बदलाव एकसमान नहीं होगा। कुछ इलाकों में रेट बढ़ेंगे, जबकि कुछ में घटेंगे। यह फैसला इलाके की विकास स्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित होगा।

दस साल बाद रिवीजन, सभी से सुझाव लिए

सर्किल रेट में आखिरी बदलाव 2014 में हुआ था। अब दस साल बाद रिवीजन हो रहा है। सरकार ने सभी पक्षों से सुझाव मांगे हैं। इसमें सरकारी विभाग, निवासी, औद्योगिक संगठन और अन्य एजेंसियां शामिल हैं। ये सुझाव अगले हफ्ते चर्चा में आएंगे। एक अधिकारी ने कहा, "हमें कई सुझाव मिले हैं। हम पुरानी कमिटी रिपोर्ट्स देख रहे हैं। अन्य शहरों से तुलना भी कर रहे हैं। सिफारिशें तैयार होने के बाद मुख्यमंत्री उन्हें देखेंगी।"

आठ कैटेगरी में बंटी संपत्ति

दिल्ली में संपत्ति आठ कैटेगरी में बंटी है – A से H तक। कैटेगरी A में सबसे ऊंचा रेट 7.74 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर है। कैटेगरी H में सबसे कम 23,280 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। लेकिन एक ही कैटेगरी में विकास का स्तर अलग-अलग है। उदाहरण के लिए, वसंत विहार, गोल्फ लिंक्स और कालिंदी कॉलोनी – तीनों A कैटेगरी में हैं। फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं और संपत्ति मूल्य में बड़ा अंतर है। रेट फिर भी एक समान रहता है।

रेट ज्यादा सटीक होंगे

इस असमानता को दूर करने के लिए कमिटी ने सब-कैटेगरी बनाने की सिफारिश की है। हर कैटेगरी को दो या तीन सब-कैटेगरी में बांटा जाएगा। एक अधिकारी ने कहा, "लगभग सभी कैटेगरी में विकास का अंतर है। सब-कैटेगरी से रेट बाजार की हकीकत और इलाके की स्थिति से मेल खाएंगे।" अगर यह मंजूर हुआ, तो पहली बार एक कैटेगरी में अलग-अलग रेट लगेंगे। इससे इलाकों की असली कीमत और रहन-सहन का स्तर बेहतर दिखेगा।

जनता की राय शामिल

यह प्रक्रिया जून में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश से शुरू हुई। उन्होंने राजस्व विभाग को रेट की समीक्षा करने को कहा। एक कमिटी बनी और जनता से सुझाव लिए गए। पिछले महीनों में निवासियों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कई लोगों ने बताया कि सरकारी रेट और असल स्थिति में फर्क है। कमिटी ने इन्हीं सुझावों पर अपनी रिपोर्ट तैयार की।

कैबिनेट की मंजूरी जरूरी

अगले हफ्ते की मीटिंग में कैटेगरी और सब-कैटेगरी आधारित बदलाव का ढांचा तय होगा। मंजूरी के बाद दिल्ली कैबिनेट से स्वीकृति मिलेगी। फिर नए रेट अधिसूचित होंगे। आवासीय इलाकों के रेट 2014 के बाद पहली बार बढ़ रहे हैं। कृषि भूमि के रेट 2008 से नहीं बदले, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थीं। बार-बार मांग के बावजूद कुछ नहीं हुआ। अब सरकार ने दोनों के लिए बढ़ोतरी का आदेश दिया है।

