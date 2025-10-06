दिल्ली में खेती का सर्किल रेट ₹10 करोड़ प्रति एकड़ करने की मांग, सौंपा पत्र

दिल्ली देहात मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली की कृषि भूमि के सर्किल रेट को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ किए जाने की मांग की है। इस बारे में सर्किल रेट रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष डिविजनल कमिश्नर को पत्र सौंपा गया है।

दिल्ली की कृषि भूमि का सर्किल रेट 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ किया जाए। इस संबंध में सर्किल रेट रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष डिविजनल कमिश्नर (आईएएस) नीरज सेमवाल को दिल्ली देहात मोर्चा के संस्थापक सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को एक विस्तृत सुझाव पत्र व ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में दिल्ली देहात मोर्चा के संस्थापक सदस्य दिलबाग सिंह, साहिब सिंह, प्रधान शीशराम, प्रधान राजेंद्र सिंह, राजेश यादव, ओमदत्त यादव, देवेंद्र डागर, रोहताश राणा, संतराम, ईश्वर सिंह, जयपाल शास्त्री और राजीव यादव ने सुझाव पत्र व ज्ञापन सौंपा।

17 वर्षों से नहीं बढ़ाए गए सर्किल रेट इस संबंध में दिल्ली देहात मोर्चा के संस्थापक सदस्य राजीव यादव ने बताया कि दिल्ली की कृषि भूमि का सर्किल रेट पिछले 17 वर्षों से सिर्फ 53 लाख रुपये प्रति एकड़ तय है। यह आज की परिस्थितियों में दिल्ली के किसानों के साथ अन्याय है। जब सरकार को जरूरत होती है, तो किसानों की 4840 गज भूमि मात्र 2.12 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से अधिग्रहित कर ली जाती है।

नहीं मिल पा रहा उचित मुआवजा इस दर पर मुआवजा मिलने के बाद किसान दिल्ली की किसी साधारण कॉलोनी में 200 गज का प्लॉट भी नहीं खरीद सकता। दिल्ली देश की राजधानी और अंतरराष्ट्रीय पहचान वाला महानगर है, जहां भूमि का मूल्य देश के अन्य महानगरों की तुलना में कई अधिक है। फिर भी किसानों को उनके हक का उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है।

बाजार भाव 4.46 से 12.48 करोड़ रुपये प्रति एकड़ रहा राजीव यादव ने बताया कि दिल्ली देहात मोर्चा ने अपने सुझाव पत्र के साथ हालिया भूमि रजिस्ट्री की प्रतिलिपियां भी संलग्न की हैं। जिनसे स्पष्ट है कि पिछले पांच से दस वर्षों में बाजार भाव 4.46 करोड़ से 12.48 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के बीच रहा है। इसके मद्देनजर किसानों के पास कोई सौदेबाजी की शक्ति नहीं बची है। उन्होंने लैंड पूलिंग नीति पर सवाल उठाए। इस बाजार भाव का लाभ बिल्डर लॉबी उठा रहे हैं।

दिल्ली सरकार को भेजें सिफारिशें राजीव ने कहा कि दिल्ली देहात मोर्चा ने सर्किल रेट रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष से आग्रह किया है कि वे इस विषय पर तथ्यों के साथ समीक्षा कर तत्काल अपनी सिफारिशें दिल्ली सरकार को भेजें। जिससे दिल्ली के किसानों को न्याय मिल सके और 17 वर्षों से इस अन्याय का अंत किया जाए।