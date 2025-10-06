delhi circle rate news demand to increase circle rate of agriculture land in national capital दिल्ली में खेती का सर्किल रेट ₹10 करोड़ प्रति एकड़ करने की मांग, सौंपा पत्र, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में खेती का सर्किल रेट ₹10 करोड़ प्रति एकड़ करने की मांग, सौंपा पत्र

दिल्ली देहात मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली की कृषि भूमि के सर्किल रेट को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ किए जाने की मांग की है। इस बारे में सर्किल रेट रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष डिविजनल कमिश्नर को पत्र सौंपा गया है।

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, राहुल मानव, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 09:08 PM
दिल्ली की कृषि भूमि का सर्किल रेट 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ किया जाए। इस संबंध में सर्किल रेट रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष डिविजनल कमिश्नर (आईएएस) नीरज सेमवाल को दिल्ली देहात मोर्चा के संस्थापक सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को एक विस्तृत सुझाव पत्र व ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में दिल्ली देहात मोर्चा के संस्थापक सदस्य दिलबाग सिंह, साहिब सिंह, प्रधान शीशराम, प्रधान राजेंद्र सिंह, राजेश यादव, ओमदत्त यादव, देवेंद्र डागर, रोहताश राणा, संतराम, ईश्वर सिंह, जयपाल शास्त्री और राजीव यादव ने सुझाव पत्र व ज्ञापन सौंपा।

17 वर्षों से नहीं बढ़ाए गए सर्किल रेट

इस संबंध में दिल्ली देहात मोर्चा के संस्थापक सदस्य राजीव यादव ने बताया कि दिल्ली की कृषि भूमि का सर्किल रेट पिछले 17 वर्षों से सिर्फ 53 लाख रुपये प्रति एकड़ तय है। यह आज की परिस्थितियों में दिल्ली के किसानों के साथ अन्याय है। जब सरकार को जरूरत होती है, तो किसानों की 4840 गज भूमि मात्र 2.12 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से अधिग्रहित कर ली जाती है।

नहीं मिल पा रहा उचित मुआवजा

इस दर पर मुआवजा मिलने के बाद किसान दिल्ली की किसी साधारण कॉलोनी में 200 गज का प्लॉट भी नहीं खरीद सकता। दिल्ली देश की राजधानी और अंतरराष्ट्रीय पहचान वाला महानगर है, जहां भूमि का मूल्य देश के अन्य महानगरों की तुलना में कई अधिक है। फिर भी किसानों को उनके हक का उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है।

बाजार भाव 4.46 से 12.48 करोड़ रुपये प्रति एकड़ रहा

राजीव यादव ने बताया कि दिल्ली देहात मोर्चा ने अपने सुझाव पत्र के साथ हालिया भूमि रजिस्ट्री की प्रतिलिपियां भी संलग्न की हैं। जिनसे स्पष्ट है कि पिछले पांच से दस वर्षों में बाजार भाव 4.46 करोड़ से 12.48 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के बीच रहा है। इसके मद्देनजर किसानों के पास कोई सौदेबाजी की शक्ति नहीं बची है। उन्होंने लैंड पूलिंग नीति पर सवाल उठाए। इस बाजार भाव का लाभ बिल्डर लॉबी उठा रहे हैं।

दिल्ली सरकार को भेजें सिफारिशें

राजीव ने कहा कि दिल्ली देहात मोर्चा ने सर्किल रेट रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष से आग्रह किया है कि वे इस विषय पर तथ्यों के साथ समीक्षा कर तत्काल अपनी सिफारिशें दिल्ली सरकार को भेजें। जिससे दिल्ली के किसानों को न्याय मिल सके और 17 वर्षों से इस अन्याय का अंत किया जाए।

कई मांगें रखी

राजीव ने बताया कि दिल्ली देहात मोर्चा ने पूर्व में चार जिलों - उत्तर, उत्तर पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के उपायुक्तों को ज्ञापन भेजा था। हमें जानकारी मिली है कि इस ज्ञापन को डिविजनल कमिश्नर कार्यालय को भेजा गया है। इस संबंध में मोर्चा ने सरकार से विभिन्न मांगें प्रस्तुत की हैं। इसमें दिल्ली की कृषि भूमि का सर्किल रेट न्यूनतम 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ निर्धारित किया जाए। सर्किल रेट में प्रति वर्ष 10 फीसदी की बढ़ोतरी अनिवार्य रूप से की जाए।