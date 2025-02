LIVE Updates रिफ्रेश

Delhi Chunav 2025 Live: हमारी लड़ाई केजरीवाल के साथ, 8 फरवरी को बनेगी सरकार; BJP उम्मीदवार

Delhi Chunav 2025 Live: दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद बुधवार शाम आए एग्जिट पोल अनुमानों में अधिकांश एजेंसियों ने भाजपा की सरकार बनने के संकेत दिए हैं। 11 में से 8 एजेंसियों ने भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान जताया है।

Voters wait in a queue at a polling booth to cast votes