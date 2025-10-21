दिल्ली की सांसों पर धुंध का साया, दिवाली के बाद हवा हुई और जहरीली; देखिए टॉप-10 AQI वाले इलाके

संक्षेप: दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के बाद दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) मंगलवार सुबह 350 के पार होकर 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच गया, वहीं बवाना और वजीरपुर जैसे इलाकों में AQI 427 दर्ज हुआ जो 'गंभीर' श्रेणी में है और हवा में PM 2.5 का स्तर मानक से 29 गुना ज्यादा हो गया है।

दिल्ली की सुबह आज कुछ ऐसी थी, मानो शहर धुंध के घने कंबल में लिपट गया हो। दिवाली की रात जगमगाती आतिशबाजियों के बाद मंगलवार की सुबह दिल्लीवासियों के लिए और मुश्किल लेकर आई। हवा में जहर घुल चुका है और शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'बेहद खराब' की श्रेणी में जा पहुंचा। CPCB के मुताबिक, सुबह 8 बजे दिल्ली का औसत AQI 350 तक पहुंच गया, और कई इलाकों में तो यह 'गंभीर' स्तर को भी पार कर गया। जानिए दिल्ली में कहां कितना एक्यूआई है।

दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाके दिल्ली के कई इलाकों में हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि सांस लेना भी दूभर हो गया है। मंगलवार सुबह के आंकड़ों ने साफ कर दिया कि शहर के कई हिस्सों में प्रदूषण ने खतरे की घंटी बजा दी। दिल्ली के 10 सबसे प्रदूषित इलाकों की लिस्ट, जहां AQI ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए..

इलाका AQI श्रेणी 1. बवाना 427 गंभीर 2. वजीरपुर 408 गंभीर 3. अलीपुर 408 गंभीर 4. जहांगीरपुरी 407 गंभीर 5. बुराड़ी क्रॉसिंग 402 गंभीर 6. शादीपुर 399 बेहद खराब 7. अशोक विहार 391 बेहद खराब 8. पंजाबी बाग 376 बेहद खराब 9. सोनिया विहार 374 बेहद खराब 10. विवेक विहार 374 बेहद खराब

इनके अलावा, दिल्ली के कई और इलाकों जैसे जेएलएन स्टेडियम (AQI 318), आईटीओ (AQI 347), आया नगर (AQI 312), लोदी रोड (AQI 327), आनंद विहार (AQI 360), ओखला फेज-2 (AQI 353), दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस (AQI 363) और दिलशाद गार्डन (AQI 357) में भी हवा की गुणवत्ता 'बेहद खराब' रही। यहां तक कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास भी AQI 313 के साथ 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज हुआ।