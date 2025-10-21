दीपावाली के बाद दिल्ली का दम घुटा, 5 साल में सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंचा PM2.5

संक्षेप: दिवाली के बाद 24 घंटों में PM2.5 का एवरेज कंसंट्रेशन 488 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया, जो त्योहार से पहले के लेवल 156.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से तीन गुना से भी ज्यादा है।

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट के मुताबिक, दिवाली के बाद दिल्ली की एयर क्वालिटी तेजी से खराब हुई है। शहर के फाइन पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5) का लेवल पांच साल में सबसे ज्यादा खराब हो गया है। दिवाली के बाद 24 घंटों में PM2.5 का एवरेज कंसंट्रेशन 488 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया, जो त्योहार से पहले के लेवल 156.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से तीन गुना से भी ज्यादा है।

2021 से 2025 के समय को कवर करने वाले एनालिसिस से पता चला है कि दिवाली की रात और अगली सुबह PM2.5 की वैल्यू लगातार बढ़ती रही है। 2025 में दिवाली के बाद 488 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की रीडिंग दर्ज हुई। यह आंकड़ा साल 2021 के बाद से सबसे ज़्यादा प्रदूषण दर्शाने वाला है। डेटा से पता चलता है कि पिछले सालों में, औसत PM2.5 का लेवल 2021 में 163.1 से बढ़कर 454.5, 2022 में 129.3 से बढ़कर 168, 2023 में 92.9 से बढ़कर 319.7 और 2024 में 204 से बढ़कर 220 हो गया।

रिसर्च और एडवाइजरी ग्रुप क्लाइमेट ट्रेंड्स की स्टडी में इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह पटाखों से होने वाला लोकल एमिशन, एक मीटर प्रति सेकंड से कम की रुकी हुई हवाएं और टेम्परेचर का उलटा होना बताया गया है। ये सभी कारक मिलकर प्रदूषकों को सतह के पास फंसा देते हैं, जिससे लगातार पलूशन लेवल हाई बना रहता है।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजधानी कॉलेज के प्रोफेसर एस के ढाका के मुताबिक PM2.5 का ज्यादा कंसंट्रेशन दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में लोकल पटाखों से निकलने वाले धुएं की वजह से है। हवा की स्पीड बहुत कम थी, जिससे इस धुएं के फैलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि "सो-कॉल्ड" ग्रीन पटाखों से भी पार्टिकल्स जमा होने में काफी मदद मिली। प्रोफेसर के मुताबिक इन पटाखों की क्वालिटी और बनावट की जांच करने की भी जरूरत है।

एक्सपर्ट्स ने कहा कि पाबंदियों के बावजूद प्रदूषण के लेवल में लगातार बढ़ोतरी, नियमों को लागू करने में कमी और हेल्थ वॉर्निंग को लेकर लोगों की अनदेखी, दोनों को दिखाती है। क्लाइमेट ट्रेंड्स की फाउंडर और डायरेक्टर आरती खोसला ने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि सालों तक पटाखे जलाने के नुकसानदायक असर देखने के बाद भी, हम वही गलती दोहराते हैं।

क्लाइमेट ट्रेंड्स में रिसर्च लीड पलक बाल्यान ने कहा कि इस साल की दिवाली हाल के सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषित दिवाली में से एक थी। डेटा साफ दिखाता है कि त्योहार से पहले और बाद में PM2.5 के लेवल में तीन गुना बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि अब यह साफ है कि साल के इस समय पटाखे जलाने की इजाजत देना NCR की पहले से ही खराब एयर क्वालिटी के लिए सही नहीं है।

खराब मौसम की स्थिति, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, धान की पराली जलाना, पटाखे और दूसरे लोकल प्रदूषण के कारण, सर्दियों में दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी का लेवल खतरनाक हो जाता है। पिछले दस सालों में ज़्यादातर समय दिवाली के बाद राजधानी की एयर क्वालिटी लगातार “गंभीर” कैटेगरी (एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर) में रही है, जबकि कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगा दिया है और अधिकारियों ने बार-बार सलाह दी है।