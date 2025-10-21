Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi chokes after Diwali, PM2.5 reaches highest level in 5 years
दीपावाली के बाद दिल्ली का दम घुटा, 5 साल में सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंचा PM2.5

दीपावाली के बाद दिल्ली का दम घुटा, 5 साल में सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंचा PM2.5

संक्षेप: दिवाली के बाद 24 घंटों में PM2.5 का एवरेज कंसंट्रेशन 488 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया, जो त्योहार से पहले के लेवल 156.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से तीन गुना से भी ज्यादा है।

Tue, 21 Oct 2025 06:55 PMRatan Gupta पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट के मुताबिक, दिवाली के बाद दिल्ली की एयर क्वालिटी तेजी से खराब हुई है। शहर के फाइन पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5) का लेवल पांच साल में सबसे ज्यादा खराब हो गया है। दिवाली के बाद 24 घंटों में PM2.5 का एवरेज कंसंट्रेशन 488 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया, जो त्योहार से पहले के लेवल 156.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से तीन गुना से भी ज्यादा है।

2021 से 2025 के समय को कवर करने वाले एनालिसिस से पता चला है कि दिवाली की रात और अगली सुबह PM2.5 की वैल्यू लगातार बढ़ती रही है। 2025 में दिवाली के बाद 488 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की रीडिंग दर्ज हुई। यह आंकड़ा साल 2021 के बाद से सबसे ज़्यादा प्रदूषण दर्शाने वाला है। डेटा से पता चलता है कि पिछले सालों में, औसत PM2.5 का लेवल 2021 में 163.1 से बढ़कर 454.5, 2022 में 129.3 से बढ़कर 168, 2023 में 92.9 से बढ़कर 319.7 और 2024 में 204 से बढ़कर 220 हो गया।

रिसर्च और एडवाइजरी ग्रुप क्लाइमेट ट्रेंड्स की स्टडी में इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह पटाखों से होने वाला लोकल एमिशन, एक मीटर प्रति सेकंड से कम की रुकी हुई हवाएं और टेम्परेचर का उलटा होना बताया गया है। ये सभी कारक मिलकर प्रदूषकों को सतह के पास फंसा देते हैं, जिससे लगातार पलूशन लेवल हाई बना रहता है।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजधानी कॉलेज के प्रोफेसर एस के ढाका के मुताबिक PM2.5 का ज्यादा कंसंट्रेशन दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में लोकल पटाखों से निकलने वाले धुएं की वजह से है। हवा की स्पीड बहुत कम थी, जिससे इस धुएं के फैलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि "सो-कॉल्ड" ग्रीन पटाखों से भी पार्टिकल्स जमा होने में काफी मदद मिली। प्रोफेसर के मुताबिक इन पटाखों की क्वालिटी और बनावट की जांच करने की भी जरूरत है।

एक्सपर्ट्स ने कहा कि पाबंदियों के बावजूद प्रदूषण के लेवल में लगातार बढ़ोतरी, नियमों को लागू करने में कमी और हेल्थ वॉर्निंग को लेकर लोगों की अनदेखी, दोनों को दिखाती है। क्लाइमेट ट्रेंड्स की फाउंडर और डायरेक्टर आरती खोसला ने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि सालों तक पटाखे जलाने के नुकसानदायक असर देखने के बाद भी, हम वही गलती दोहराते हैं।

क्लाइमेट ट्रेंड्स में रिसर्च लीड पलक बाल्यान ने कहा कि इस साल की दिवाली हाल के सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषित दिवाली में से एक थी। डेटा साफ दिखाता है कि त्योहार से पहले और बाद में PM2.5 के लेवल में तीन गुना बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि अब यह साफ है कि साल के इस समय पटाखे जलाने की इजाजत देना NCR की पहले से ही खराब एयर क्वालिटी के लिए सही नहीं है।

खराब मौसम की स्थिति, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, धान की पराली जलाना, पटाखे और दूसरे लोकल प्रदूषण के कारण, सर्दियों में दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी का लेवल खतरनाक हो जाता है। पिछले दस सालों में ज़्यादातर समय दिवाली के बाद राजधानी की एयर क्वालिटी लगातार “गंभीर” कैटेगरी (एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर) में रही है, जबकि कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगा दिया है और अधिकारियों ने बार-बार सलाह दी है।

डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे समय में दिल्ली की हवा में सांस लेना एक दिन में लगभग 10 सिगरेट पीने के बराबर है। इतने ज्यादा प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़ हो सकती है या बिगड़ सकती है और दिल की बीमारी का खतरा काफी बढ़ सकता है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi Delhi Pollution
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।