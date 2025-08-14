हेलमेट फॉर सेफ्टी... दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोलीं- बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने सड़क सुरक्षा के लिए 'हेलमेट फॉर सेफ्टी' पहल शुरू की है। दिल्ली में 10 में से 8 दुर्घटनाएं हेलमेट न पहनने के कारण होती हैं। दिल्ली सरकार ने इन दुर्घटनाओं को कम करने का संकल्प लिया है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। दिल्ली में आयोजित 'हेलमेट फॉर सेफ्टी' कार्यक्रम में उन्होंने युवा पीढ़ी को उनके कर्तव्यों की याद दिलाई और बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने हेलमेट को न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा से जोड़ा, बल्कि इसे परिवार और देश के प्रति कर्तव्य के रूप में भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हेलमेट जीवन बचाता है, इसलिए इसे हमेशा पहनें और ठीक से बांधें।

उन्होंने कहा कि मैं सभी युवाओं से आग्रह करती हूं कि अपने परिवारों का ध्यान रखें और उनकी जिम्मेदारी लें। आप इस जिम्मेदारी को छोटे तरीके से शुरू कर सकते हैं, वो भी हेलमेट पहनकर और उसे ठीक से बांधकर। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सड़क सुरक्षा के लिए 'हेलमेट फॉर सेफ्टी' पहल शुरू की है। हमने देखा है कि दिल्ली में 10 में से 8 दुर्घटनाएं हेलमेट न पहनने के कारण होती हैं। दिल्ली सरकार ने इन दुर्घटनाओं को कम करने का संकल्प लिया है। हमने एक जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसमें अब तक सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया है।