delhi chief electoral officer office requested people to go voter list of 2002 and verify names दिल्ली वाले दें ध्यान; कर लें यह काम, SIR के वक्त होगी काफी आसानी
delhi chief electoral officer office requested people to go voter list of 2002 and verify names

दिल्ली वाले दें ध्यान; कर लें यह काम, SIR के वक्त होगी काफी आसानी

दिल्ली में यदि एसआईआर के दौरान उन मतदाताओं को पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा जिनके नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय ने लोगों से इस बारे में एक अपील की है। 

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीThu, 18 Sep 2025 12:56 AM
दिल्ली वाले दें ध्यान; कर लें यह काम, SIR के वक्त होगी काफी आसानी

दिल्ली में एसआईआर की सुगबुगाहट है। यदि एसआईआर हुई तो उस दौरान दिल्ली के उन मतदाताओं को पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा जिनके नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे 2002 की वोटर लिस्ट देखें और अपने तथा अपने माता-पिता के नाम की जांच करें। यह एसआईआर के दौरान काफी मददगार साबित होगा।

दिल्ली सीईओ कार्यालय की लोगों से अपील

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने लोगों से गुजारिश की है कि वे साल 2002 की वोटर लिस्ट देखें और अपने तथा अपने माता-पिता के नाम की तस्दीक करें। यह SIR के दौरान विधानसभा क्षेत्रों में बूथ-लेवल अधिकारियों को घर-घर जाकर लोगों से जरूरी दस्तावेजों के साथ गणना प्रपत्र जमा करने में सहायक होगा।

इन लोगों को होगी बड़ी आसानी

जारी बयान में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों के नाम 2002 और 2025 की वोटर लिस्ट में हैं उनको केवल गणना प्रपत्र के साथ 2002 की मतदाता सूची का अंश जमा करना होगा।

…तब क्या करें?

बयान के मुताबिक, ऐसे मामलों में जिनमें किसी वोटर का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनके माता-पिता का नाम उस वोटर लिस्ट में है तो उन्हें गणना प्रपत्र के साथ पहचान पत्र और अपने माता-पिता के संबंध में 2002 की मतदाता सूची का एक अंश प्रस्तुत करना होगा।

अपलोड की 2002 की वोटर लिस्ट

दिल्ली सीईओ कार्यालय ने 2002 में हुई एसआईआर की वोटर लिस्ट अपलोड कर दी है। इसके अलावा मौजूदा विधानसभा क्षेत्रों का 2002 में दर्ज क्षेत्रों से मिलान भी किया गया है। ये दस्तावेज वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

एसआईआर पर शुरू की तैयारी

दरअसल, निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी में भी एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ-लेवल अधिकारी यानी BLOs नियुक्त कर दिए गए हैं। हालांकि एसआईआर की तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि SIR का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी योग्य नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हों। साथ ही कोई भी अयोग्य वोटर मतदाता सूची में शामिल न हो।