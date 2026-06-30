जिन वोटरों के घर तोड़े गए, SIR में उनका क्या होगा; दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया
राजधानी दिल्ली में मंगलवार से 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) की शुरुआत हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि जिन लोगों के घर तोड़ दिए गए और उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा, उनका SIR कैसे होगा। इसको लेकर दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनाव आयोग से चर्चा करने की बात कही है।
राजधानी दिल्ली में वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) की शुरुआत से एक दिन पहले सोमवार को मुख्य चुनाव अधिकारी आलोक कुमार ने कहा कि जिन योग्य वोटरों के घर गिरा दिए गए हैं, उनके मामले पर भारत निर्वाचन आयोग के साथ चर्चा की जाएगी। मंगलवार से दिल्ली में 13000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर गिनती वाले फॉर्म बांटेंगे, जिनमें वोटरों को पिछली SIR के हिसाब से जानकारी भरनी होगी। यह चरण 29 जुलाई को खत्म होगा।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों के घर गिरा दिए गए हैं, वे अपने दिए गए पते पर नहीं मिलेंगे। जब बीएलओ वहां जाएगा, तो उसे वहां घर नहीं मिलेगा। ऐसे में वह फॉर्म कैसे देगा? अगर वोटर ऑनलाइन फॉर्म भरता है तो उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा? अगर भरा हुआ फॉर्म जमा नहीं किया जाता है तो उनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आएंगे।
उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में, अगर किसी का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है तो वे अपने नए पते के डिक्लेरेशन के साथ फॉर्म 6 भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर घर गिराए गए हैं तो वे खास मामले हैं। हम उनसे अलग से निपटेंगे। यह मामला हाल ही में सामने आया है। हमें इसकी जानकारी है और हम इस नई स्थिति पर भारत के चुनाव आयोग से बात करेंगे।
अगर वेरिफिकेशन के दौरान कोई घर बंद मिलता है तो बीएलओ वहां फॉर्म छोड़ देंगे और भरे हुए फॉर्म लेने के लिए कम से कम तीन बार चक्कर लगाएंगे। अगर फॉर्म वापस नहीं मिलते हैं तो बीएलओ स्थानीय पूछताछ के आधार पर घर पर न होने, कहीं और चले जाने, मौत या डुप्लिकेट रजिस्ट्रेशन जैसे संभावित कारणों का पता लगा सकते हैं।
दिल्ली में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी। इसके बाद 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। दावों और आपत्तियों का निपटारा 3 अक्टूबर तक चलेगा, जबकि फाइनल वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। दिल्ली में 77.11 लाख पुरुष और 67.98 लाख महिला वोटर हैं।
16 जून की आधी रात तक की वोटर लिस्ट के अनुसार, थर्ड-जेंडर वोटरों की संख्या 1024 है। यहां 3.29 लाख युवा वोटर (18-19 साल की उम्र के) हैं और 192 वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। राजधानी में 13033 पोलिंग स्टेशन हैं, जिन्हें सात लोकसभा और 70 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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