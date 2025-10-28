केजरीवाल गया, झाग गया; यमुना में छठ के बाद गदगद BJP का तंज

Hindustan Hindi News
संक्षेप: केजरीवाल गया, झाग गया; वह बैन लगाए बैठे थे, हम नैन बिछाए बैठाए हैं… यमुना में छठ के सफल आयोजन के बाद भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में इसकी सरकार पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस तरह के तरन्नुम के साथ तंज कस रही है।

Tue, 28 Oct 2025 08:55 AMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
केजरीवाल गया, झाग गया; वह बैन लगाए बैठे थे, हम नैन बिछाए बैठाए हैं… यमुना में छठ के सफल आयोजन के बाद भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में इसकी सरकार पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस तरह के तरन्नुम के साथ तंज कस रही है। दिल्ली सरकार की ओर से यमुना किनारे बनाए गए 17 मॉर्डन घाटों पर पूर्वांचल के हजारों श्रद्धालुओं ने पहले डूबते और फिर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व को धूमधाम से मनाया। कई सालों पर बाद यमुना किनारे आयोजित छठ पर दिल्ली सरकार की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे। खुद मुख्यमंत्री और कैबिनेट के अन्य मंत्री घाटों पर मौजूद रहे।

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने सुबह के अर्घ्य के बाद घाट पर एएनआई से बातचीत करते हुए कहा, 'केजरीवाल गया, झाग गया। इस बार कहीं झाग नहीं है यमुना में। सुंदर छठ पूजा हो रही है। मुझे लगता है कि जो घाट पर है जो छठ मना रहा है, उनके चेहरों से... आप किसी से माइक लगाकर पूछ लीजिए। जमीन आसमान का अंतर है। मुख्यमंत्री जी ने खुद लीड लिया, एक एक घाट पर गईं। कल शाम का अर्घ्य दिया, आज सुबह का अर्घ्य दिया। दिल्ली में ऐसी कोई सरकार आई नहीं है। एक एक मंत्री घाट पर खड़े हैं। व्यवस्था सारी ठीक है। लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि खुश हैं। जो लोग यमुना में प्रदूषण करते थे, झाग करते थे, छठ पर बैन लगाते थे उन्हें दिल्ली के लोगों ने बाहर कर दिया। वो बैन लगाकर बैठे थे हम नैन बिछाकर बैठे हैं।'

