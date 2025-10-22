दिल्ली में 1000 से अधिक जगहों पर भव्य होगी छठ पूजा, यमुना घाटों पर खास आयोजन

संक्षेप: दिल्ली सरकार इस वर्ष 1000 से अधिक स्थानों पर छठ पूजा का भव्य आयोजन कर रही है, जिसके लिए यमुना घाटों पर विशेष व्यवस्था की जा रही है और सुरक्षा, सफाई व अन्य सुविधाओं की निगरानी हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।

दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने मंगलवार को छठ पूजा की तैयारियों को लेकर पूर्वांचल मोर्चा के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा सहित अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया।

मिश्रा ने कहा कि इस वर्ष दिल्ली में एक हजार से अधिक स्थानों पर छठ पर्व का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए अनुमति एवं एनओसी एकल खिड़की व्यवस्था से मिलेगी। उन्होंने कहा कि कई वर्षों के बाद यमुना घाटों पर छठ पूजा का विशेष आयोजन होगा, जिससे श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिख रहा है।

मंत्री ने बताया कि प्रत्येक नगर निगम जोन में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो व्यवस्थाओं के समन्वय और निगरानी का कार्य करेंगे। एमसीडी को निर्देश दिए गए हैं कि घाटों की नियमित सफाई के लिए पर्याप्त सफाई कर्मचारी तैनात किए जाएं ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।

अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त संख्या में मोबाइल टॉयलेट वैन, एम्बुलेंस और आग से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि सिचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग को घाटों पर सुरक्षा और बैरिकेडिंग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि दमकल विभाग, एनडीएमसी और एमसीडी सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करेंगे। श्रद्धालुओं के लिए सुबह के अर्घ्य के बाद नाश्ते और पेयजल की व्यवस्था भी रहेगी।

कई स्थानों पर दिखेंगे मॉडल घाट मिश्रा ने बताया कि यमुना घाटों के अलावा द्वारका, हाथी घाट, पीतमपुरा और सोनिया विहार जैसे चार प्रमुख स्थानों पर विशेष रूप से भव्य आयोजन किए जाएंगे। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा 200 से अधिक स्थानों पर कलाकारों को लोकगीत, नृत्य और प्रस्तुतियां देने के लिए आमंत्रित किया गया है। कुछ प्रमुख स्थानों पर ‘मॉडल छठ घाट’ स्थापित किए जा रहे हैं, जो सजावट और सुविधाओं के दृष्टिकोण से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।

एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने को मंजूरी, कृत्रिम घाट भी बनाए जा रहे दिल्ली में इस वर्ष छठ पूजा का पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है। छठ पर्व 25 से 28 अक्तूबर के बीच मनाया जाएगा। इसके लिए पार्कों व अन्य स्थानों पर कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं। महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि छठ पर्व के लिए निगम की ओर से तैयारी की जा रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों को घाटों पर सफाई के निर्देश दिए गए हैं। वार्ड में नई एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना को भी मंजूरी दी गई है।

सभी घाटों के आसपास ये लाइटें लगाई जा रही हैं। स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि यमुना के तट पर स्थित सभी महत्वपूर्ण घाटों पर हर दिन सफाई के निर्देश दिए गए हैं। सभी वार्ड में आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम घाटों का निर्माण किया जा रहा है। इसे लेकर निगम ने प्रत्येक वार्ड के लिए अतिरिक्त निधि भी तैयार की है।