दिल्ली में पानी की किल्लत होगी दूर! चंद्रावल प्लांट से 22 लाख लोगों को मिलेगा 24 घंटे पानी

संक्षेप: दिल्ली के चंद्रावल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोजेक्ट अब पूरा होने के करीब है, जिससे करीब 22 लाख लोगों को 24 घंटे पानी मिलेगा। अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह प्लांट यमुना में अमोनिया बढ़ने पर भी सप्लाई नहीं रोकेगा।

दिल्ली में पानी की किल्लत और टैंकरों के भरोसे रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। पिछले एक दशक से सरकारी फाइलों और टेंडर की उलझनों में फंसा 'चंद्रावल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट' का प्रोजेक्ट अब पटरी पर लौट आया है। इसे दिल्ली की पानी समस्या के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है, जो सीधे तौर पर राजधानी की 11% आबादी को राहत देगा।

किन इलाकों में होगा फायदा? अगर आप ओल्ड दिल्ली, सिविल लाइंस, करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, कमला नगर, मलकागंज या नारायणा जैसे इलाकों में रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। चंद्रावल कमांड एरिया के तहत आने वाले इन इलाकों में रहने वाले करीब 22 लाख लोगों को अब 24 घंटे सातों दिन पानी की सप्लाई मिलेगी। इसका मकसद सिर्फ पानी देना नहीं, बल्कि सही प्रेशर के साथ घर-घर तक पानी पहुंचाना है।

यमुना में अमोनिया का बहाना अब नहीं चलेगा अक्सर यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने से वजीराबाद और चंद्रावल प्लांट की क्षमता कम हो जाती है, जिससे लोगों के घरों में गंदा पानी आता है या सप्लाई ठप हो जाती है। जल मंत्री प्रवेश वर्मा के मुताबिक, नया प्लांट अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा जो हाई अमोनिया लेवल को भी साफ करने में सक्षम होगा। फिलहाल चंद्रावल से 90 MGD पानी मिलता है। नए प्लांट और रेनोवेशन के बाद यह बढ़कर 160 MGD हो जाएगी।

केंद्र और राज्य आए साथ इस प्रोजेक्ट की अहमियत को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2026-27 के यूनियन बजट में इसके लिए 380 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद दी है। वहीं, राज्य सरकार ने भी अपना खजाना खोलते हुए अपनी हिस्सेदारी 313.8 करोड़ से बढ़ाकर 713.3 करोड़ रुपये कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुष्टि की है कि 599 करोड़ की लागत वाला यह 105 MGD का नया प्लांट इसी साल (2026) शुरू हो जाएगा।