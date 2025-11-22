फिर से चमकेगा चांदनी चौक, CM के फटकार के बाद शुरू हुई 'महा-सफाई अभियान'

संक्षेप: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की नाराजगी के बाद, दिल्ली के चांदनी चौक में लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद तक की सड़क को चमकाने का मेगा प्लान शुरू हो गया है, जिसके तहत हाई-प्रेशर जेटिंग मशीनों से डीप क्लीनिंग की जा रही है और अब अतिक्रमण रोकने के साथ-साथ अनरजिस्टर्ड रिक्शा पर भी सख्ती की जाएगी।

दिल्ली की शान चांदनी चौक अब जल्द ही अपना पुराना ग्लैमर वापस पाने वाली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सख्त हिदायत के बाद आखिरकार प्रशासन हरकत में आया है और लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद तक की पूरी सड़क को चमकाने का मेगा प्लान शुरू हो गया है।

लाल किले से फतेहपुरी तक सफाई अभियान शुक्रवार से ही सफाई दस्ते मैदान में उतर गए। हाई-प्रेशर जेटिंग मशीनों से गीली सफाई शुरू हो चुकी है। ग्रेनाइट का फर्श, लाल पत्थर की दीवारें, ग्रिल्स, डस्टबिन, बोलार्ड – सब कुछ चमक रहा है। कचरा उठाने का काम भी जोर-शोर से चल रहा है। PWD ने एक नई एजेंसी को ठेका दे दिया है, जो रोजाना डीप क्लीनिंग करेगी। MCD कचरा उठाएगी। इसका खर्चा शाहजहानाबाद रिडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (SRDC) उठाएगा।

क्या बोले व्यापारी? टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चांदनी चौक व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय भार्गव ने बताया कि करोड़ों रुपये खर्च करके इसे हेरिटेज स्ट्रीट बनाया था, लेकिन रखरखाव न होने से ये कचरे और अतिक्रमण का अड्डा बन गया था। अब साफ-सफाई से फिर से रौनक लौटेगी।” पुराना ठेका पिछले साल 7 सितंबर को खत्म हो गया था। उसके बाद 14 महीने तक कोई एजेंसी नहीं थी।

सीएम ने जताई थी नाराजगी सितंबर में जब CM रेखा गुप्ता खुद चांदनी चौक पहुंची थीं, तो हालात देखकर उन्होंने नाराजगी जताई थी। उन्होंने तुरंत SRDC को फटकार लगाई और एमसीडी को सख्ती करने को कहा। तय हुआ कि रजिस्टर्ड रिक्शा सिर्फ 400 ही चलेंगे, लेकिन अभी 2500 से ज्यादा घूम रहे हैं। MCD और ट्रैफिक पुलिस अब छापेमारी करेंगे, अनरजिस्टर्ड रिक्शा जब्त होंगे।

व्यापारी संजय भार्गव ने खुलासा किया, 'अतिक्रमण हटाने के लिए जॉइंट एन्क्रोचमेंट प्रिवेंशन टीम (JEPT) बनाने की बात हुई थी, लेकिन अभी तक वो टीम बनी ही नहीं।' हालांकि 6 नवंबर को SRDC ने MCD और स्पेशल टास्क फोर्स को फिर चिट्ठी लिखी है और फुटपाथ और सड़कें खाली कराने की अपील की।

9 अक्टूबर की मीटिंग में फैसला हुआ था कि दिवाली तक हर रोज चांदनी चौक की वीडियो और फोटो रिकॉर्ड करके CM को रिपोर्ट भेजी जाएगी। व्यापारियों के मुताबिक एजेंसी ने ये काम किया और रिपोर्ट भी पहुंचा दी।