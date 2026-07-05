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दिल्ली के चंदन होला में 2 गोदाम बने आग का गोला, दमकल की 24 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, राजन शर्मा
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दिल्ली के चंदन होला गांव में पंजाब नेशनल बैंक के पास देर रात दो एकड़ में बने दो गोदामों में आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया। इन गोदामों में एग्जीबिशन आइटम्स रखे हुए थे। दमकल की दो दर्जन गाड़ियों ने करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

दक्षिणी दिल्ली के चंदन होला गांव में रविवार तड़के एग्जीबिशन आइटम्स (प्रदर्शनी सामग्री) के दो गोदामों में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और दूर से ही आग की लपटें दिखाई देने लगीं। आग की सूचना मिलने के बाद स्थानीय थाना पुलिस और दमकल की 24 से अधिक दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दमकल कर्मचारियों ने करीब छह घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि इस भीषण अग्निकांड में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई।

पीएनबी बैंक के पास लगी थी आग

दिल्ली फायर सर्विस सेवा के प्रवक्ता राजेन्द्र अटवाल ने बताया कि रविवार रात 2:11 बजे चंदन होला में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के पास स्थित टिन शेड वाले गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी। शुरुआती दौर में दो वाटर टेंडर और दो वाटर बाउजर मौके पर भेजे गए, लेकिन आग के विकराल रूप और तेजी से फैलने के कारण अतिरिक्त दमकल वाहनों को भी बुलाना पड़ा। रात 2:40 बजे आग को मेक-4 और 3:08 बजे मेक-6 घोषित किया गया। मौके पर कुल 8 वाटर टेंडर, 10 वाटर बाउजर, दो मोटर पंप, एक ब्रीदिंग फोम टेंडर, एक एरियल वाटर टेंडर, एक फायर कंट्रोल कम्युनिकेशन वाहन, एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम और एक हाईड्रोलिक टर्नटेबल समेत 24 से अधिक दमकल संसाधन तैनात किए गए।

हादसे में कोई हताहत नहीं

दमकल अधिकारियों के मुताबिक, आग करीब दो एकड़ क्षेत्र में बने टिन शेड वाले दो गोदामों में रखी प्रदर्शनी सामग्री में लगी थी। आग की तीव्रता के कारण टिन शेड ढह गए। सुबह 5 बजे तक आग को चारों ओर से घेर लिया गया और 5:40 बजे उस पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। सुबह 6:30 बजे ऑपरेशन समाप्त घोषित कर दिया गया, हालांकि मलबे में कूलिंग का काम कुछ समय तक जारी रहा। स्थानीय थाना पुलिस आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। हादसे में किसी के भी घायल और हताहत होने की सूचना नहीं है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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