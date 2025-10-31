दिल्ली के क्लब में भिड़ गए दो गुट, सगाई में जमकर हुई हाथापाई; पुलिस ने दर्ज की FIR

संक्षेप: दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित एक पॉश क्लब में रिंग सेरेमनी पार्टी के दौरान दो गुटों के बीच अचानक विवाद शुरू हो गया, जिसने हिंसक रूप ले लिया और पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर क्लब के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है।

दिल्ली के चाणक्यपुरी के एक पॉश क्लब में रिंग सेरेमनी पार्टी के बीच अचानक बवाल हो गया, जहां दो ग्रुप्स आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते ये तकरार हिंसक हो गई। मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली है। क्या था पूरा माजरा? आइए समझते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पार्टी की मस्ती से शुरू हुआ झगड़ा जानकारी के अनुसार 29 अक्टूबर की है। 38 साल के मोहित लांबा अपने दोस्त विजयंत के साथ क्लब में पहुंचे थे। क्लब में विजयंत के भाई की रिंग सेरेमनी थी। म्यूजिक बज रहा था, लोग नाच-गाना कर रहे थे, लेकिन पास वाली टेबल पर बैठा एक ग्रुप बार-बार घूरने लगा।

गाली-गलौज से भड़की आग अचानक मोहित वॉशरूम गए, तो काले शर्ट वाला एक शख्स पीछे-पीछे आ धमका। अंदर घुसते ही गालियों की बौछार कर दी। ये देखकर मोहित ने दोस्त विजयंत को बुलाया। अब दोस्त आया तो बहस गरमाई। बाहर निकलते वक्त आरोपी ग्रुप ने रास्ता रोका, गालियां दीं और तो और विजयंत को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मामला बढ़ते देख क्लब के गार्ड्स को बीच-बचाव करना पड़ा।