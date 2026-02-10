Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi census may begin from April month at these two locations
दिल्ली में दो जगहों पर अप्रैल से शुरू हो सकती है जनगणना, 17 मास्टर ट्रेनर हो रहे तैयार

संक्षेप:

दिल्ली में जनगणना कराने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में अप्रैल महीने में एनडीएमसी और दिल्ली कैंट क्षेत्र में जनगणना शुरू हो सकती है। जनगणना करने वालों को ट्रेनिंग देने के लिए 17 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं। 

Feb 10, 2026 05:47 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में जनगणना कराने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में अप्रैल महीने में एनडीएमसी और दिल्ली कैंट क्षेत्र में जनगणना शुरू हो सकती है। मई से एमसीडी क्षेत्र में जनगणना होगी। बता दें कि, जनगणना हर 10 साल में मनाया जाने वाला एक ऐसा राष्ट्रीय उत्सव है, जिसमें देश के हर हिस्से में रहने वाले हर नागरिक को शामिल किया जाता है।

गणना की बारीकी सीखेंगे 17 ट्रेनर : जनगणना करने वालों को ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली में 17 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें चार दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वह जनगणना करने एवं इससे संबंधित सवालों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।

सूत्रों का कहना है कि आगामी अप्रैल माह में एनडीएमसी एवं दिल्ली छावनी क्षेत्र में जनगणना शुरू हो सकती है। वहीं, मई महीने से एमसीडी क्षेत्र में जनगणना शुरू हो सकती है। केंद्र सरकार की ओर से देशभर में जनगणना करवाई जा रही है। इस कड़ी में अगले तीन महीनों में दिल्ली के भीतर भी जनगणना शुरू करने की तैयारी है।

दिल्ली में अलग-अलग जिलों के 17 अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 11 से 13 फरवरी और 16 फरवरी को दिया जाएगा। इनमें शिक्षक, लेक्चरर, तहसीलदार, टेक्निकल अधिकारी आदि शामिल हैं। इसमें शंका का समाधान किया जाएगा।

कर्मचारियों को देंगे प्रशिक्षण, शंका का समाधान करेंगे

सूत्रों ने बताया कि, मास्टर ट्रेनर इस प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक जिले में उन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे जो जनगणना करने जाएंगे। इस प्रशिक्षण से उनके सवालों का समाधान होगा ताकि जनगणना करते समय उन्हें कोई परेशानी न आए। उनका प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही जनगणना का कार्य प्रत्येक जिले में शुरू किया जाएगा।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
