दिल्ली की जनसंख्या कितनी; किस जिले की आबादी कम, किसकी सबसे ज्यादा? जनगणना आंकड़े
दिल्ली में हुई जनगणना के पहले चरण के नतीजे आ गए हैं। जनगणना के काम से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि इस जनगणना में बड़ी संख्या में मकानों और परिवारों का सर्वे किया गया। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली में 14 जून को जनगणना 2027 के पहले चरण का समापन हो गया। अब इसके शुरुआती आंकड़े आए हैं। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में हुई जनगणना के पहले चरण में करीब 76 लाख मकानों और 55 लाख परिवारों का सर्वे किया गया। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली की अस्थायी जनसंख्या लगभग 2.3 करोड़ से अधिक दर्ज की गई है। अंतिम और सटीक जनसंख्या आंकड़े फरवरी 2027 के दूसरे चरण की जनगणना के बाद सामने आएंगे।
जन गणनाकर्मियों की ओर से दर्ज आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में सामान्य रूप से 2.3 करोड़ से अधिक लोग निवास करते हैं। 'हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस' (एचएलओ) के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के 13 जिलों में 75,98,982 मकानों और 54,98,560 परिवारों का सर्वे किया गया।
दिल्ली की कुल जनसंख्या कितनी?
मकानों के सर्वे का काम 45,863 'हाउस लिस्टिंग ब्लॉक' (एचएलबी) के माध्यम से किया गया और एक एचएलबी में लगभग 180 मकान होते हैं। अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में पता चला है कि दिल्ली में 2,30,78,796 लोग सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं। यह जनसंख्या आंकड़ा अस्थायी है और जनगणना के पहले चरण पर आधारित है।
दिल्ली के इस जिले की आबादी सबसे ज्यादा?
अधिकारियों ने कहा कि कहा कि जिलावार आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के उत्तर-पूर्व जिले की जनसंख्या सबसे अधिक 28,68,949 दर्ज की गई। इसके बाद दक्षिण-पश्चिम की जनसंख्या 25,00,195, पश्चिम की 24,42,346 और दक्षिण-पूर्व की 22,70,778 दर्ज की गई।
किस जिले की आबादी सबसे कम?
अधिकारियों के अनुसार, पूर्वी जिले में 21,66,251 निवासी, उत्तर-पश्चिम में 20,63,964 और बाहरी उत्तर में 19,15,700 निवासियों का पता चला। उत्तरी जिला के जनसंख्या 17,02,900, मध्य उत्तर की 11,31,599 और मध्य जिले की 9,60,798 दर्ज की गई। पुरानी दिल्ली में 7,54,478 निवासी जबकि दक्षिण जिले में 20,55,909 निवासी पाए गए। नई दिल्ली जिले की जनसंख्या सबसे कम 2,44,929 रिकॉर्ड की गई।
पहले चरण के सर्वे में हुआ यह काम
अधिकारियों ने बताया कि नई दिल्ली जिले में किए गए सर्वे में लगभग 63,000 मकान पाए गए। साथ ही 2.5 लाख लोगों को लिस्ट किया गया। जनगणना के पहले चरण में इमारतों और घरों की लिस्ट तैयार करना शामिल है। यही नहीं इसमें घरों में सुविधाओं और प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी जुटाना भी शामिल है। पहले चरण से पता चलता है कि दिल्ली में आम तौर पर 2.3 करोड़ से अधिक निवासी रहते हैं।
कब आएंगे सटीक आंकड़े?
हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आबादी की सटीक जानकारी फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना पूरी होने के बाद ही मिल पाएगी। अब दूसरे चरण की जनगणना का काम किया जाएगा। इसमें विस्तृत जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक जानकारी जुटाई जाएगी। इसी से निर्धारित होगा कि दिल्ली की असल आबादी कितनी है। माना जा रहा है कि अगले साल यानी 2027 के फरवरी महीने में जनगणना का अगला चरण होगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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