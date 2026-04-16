काम की बात: दिल्ली में शुरू हुई जनगणना, घर-घर पूछे जाएंगे 33 सवाल; जानिए आपसे क्या पूछा जाएगा?
Delhi census 2027: इस चरण में व्यक्तियों की नहीं, बल्कि घर और परिवार की गिनती की जाएगी। जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर कुल 33 सवाल पूछेंगे, जिनके जरिए बुनियादी सुविधाओं, परिवार की स्थिति और घरेलू संसाधनों की जानकारी एकत्र की जाएगी।
Delhi census 2027: देश की राजधानी दिल्ली में जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो गया है। इस चरण को ‘मकान सूचीकरण और आवास जनगणना’ कहा जाता है। इसके तहत घरों, इमारतों और परिवारों से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण के अनुसार, यह प्रक्रिया 30-30 दिनों के दो चरणों में पूरी होगी।
इस चरण में व्यक्तियों की नहीं, बल्कि घर और परिवार की गिनती की जाएगी। जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर कुल 33 सवाल पूछेंगे, जिनके जरिए बुनियादी सुविधाओं, परिवार की स्थिति और घरेलू संसाधनों की जानकारी एकत्र की जाएगी। खास बात यह है कि इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा दर्ज करेंगे।
मकान से जुड़े 7 सवाल
1- मकान नंबर क्या है
2- जनगणना मकान संख्या
3- घर किस फर्श का है- कच्चा या पक्का?
4- घर के दीवार में कौन सी सामग्री लगी है?
5- घर के छत की सामग्री क्या है?
6- घर का उपयोग
7- घर की हालत कैसी है
परिवार से संबंधित 8 प्रश्न
1- परिवार की संख्या
2- घर में कितने लोग रहते हैं?
3- परिवार के मुखिया का नाम
4- परिवार के मुखिया का लिंग
5- परिवार के मुखिया की जाति
6- घर स्वयं के नाम/किराया पर
7- घर में कितने कमरे हैं?
8- घर में कितने विवाहित परिवार रहते हैं?
पानी, सफाई एवं ऊर्जा से जुड़े 10 सवाल
1- पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है?
2- पेयजल की उपलब्धता
3- घर में लाइट का मुख्य स्रोत
4- शौचालय है या नहीं
5- किस प्रकार का शौचालय?
6- गंदे पानी का निकास
7- घर में नहाने के लिए बाथरूम है या नहीं
8- रसोईघर की उपलब्धता
9- खाना पकाने का मुख्य साधन
10- परिवार के खाद्य का मुख्य अनाज
घरेलू साधनों से जुड़े 8 सवाल
1- रेडियो/ट्रांजिस्टर
2- टेलीविजन
3- इंटरनेट सुविधा
4- लैपटॉप/कंप्यूटर
5- टेलीफोन/मोबाइल फोन/स्मार्ट फोन
6- साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड
7- कार/जीप/वैन
8- मोबाइल नंबर
आपको बताते चलें कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) और दिल्ली छावनी क्षेत्रों में यह अभियान 16 अप्रैल से 15 मई तक चलेगा, जबकि दिल्ली नगर निगम (MCD) क्षेत्रों में 16 मई से 15 जून के बीच इसे पूरा किया जाएगा।
सरकार ने साफ किया है कि सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। साथ ही, यदि कोई अधिकारी अनुचित या आपत्तिजनक सवाल पूछता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। जनगणना का दूसरा चरण बाद में शुरू होगा, जिसमें देश की आबादी की गिनती की जाएगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें