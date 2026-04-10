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काम की बात: दिल्ली में जनगणना से पहले होगी घरों की गिनती, खुद भी ऑनलाइन भर सकेंगे अपनी डिटेल; जानें तरीका

Apr 10, 2026 07:33 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, अमित झा
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Delhi Census 2026 : दिल्ली में जनगणना की तैयारी तेज हो गई है। इस बार आप अपने मकान और जीवन स्तर की जानकारी खुद ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। आपकी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी और इसका उपयोग जनकल्याणकारी नीतियां बनाने में होगा।

दिल्ली में जनगणना से पहले होगी घरों की गिनती, खुद भी ऑनलाइन भर सकेंगे अपनी डिटेल; जानें तरीका

Delhi Census 2026 : राजधानी दिल्ली में जनगणना करने से पहले लोगों के मकान एवं उनके जीवन स्तर को लेकर गणना शुरू होने जा रही है। आगामी 15 अप्रैल तक एनडीएमसी क्षेत्र जबकि 1 से 15 मई तक निगम क्षेत्र में रहने वाले लोग ऑनलाइन यह जानकारी खुद वेबसाइट पर डाल सकेंगे। कर्मचारी जब उनके घर आएंगे तो वह केवल अपने द्वारा दी गई जानकारी पर मिलने वाला नंबर बताएंगे, जिसका सत्यापन कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। जनगणना से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में दिल्लीवासियों के घर एवं उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी जुटाई जा रही है।

ये प्रमुख सवाल पूछे जाएंगे

लोगों से पूछा जाएगा कि वह किस प्रकार के मकान में रहते हैं। उनके घर की दीवार, छत, फर्श आदि किस सामग्री से बनी है। वह अपने मकान में रहते हैं या किराये पर हैं। मकान में कितने कमरे हैं और उसमें रहने वालों की संख्या कितनी है। उनके घर में खाना बनाने के लिए अलग किचन है या नहीं। घर में शौचालय एवं नहाने की जगह अलग है या नहीं। घर में खाना पीएनजी-एलपीजी से बनता है या किसी अन्य ईंधन का इस्तेमाल होता है। पीने का पानी कहां से उपलब्ध होता है। उनके पास इंटरनेट, फोन, टीवी, डीटीएच, साइकिल, बाइक, कार आदि है या नहीं।

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गोपनीय रहेगी सूचना

वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगर कोई शख्स वेबसाइट पर जाकर खुद यह जानकारी भरता है तो उनके घर आने वाले गणना अधिकारी केवल दी गई जानकारी को सत्यापित करेंगे। अगर उसमें कोई गलत जानकारी होगी तो उसका सुधार करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने से लोगों का काफी समय बचेगा और यह कार्य जल्द पूरा करने में सरकार को मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि घर से संबंधित गणना के दौरान मिलने वाली जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इसका इस्तेमाल जनकल्याण नीतियों के लिए होगा।

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ऐसे आत्मगणना कर सकते हैं

● सबसे पहले https:// se.census.gov.in वेबसाइट को खोलें

● यहां अपना नाम एवं मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी की मदद से रजिस्ट्रेशन करें

● वहां मौजूद नक्शे पर अपने घर की जगह चिन्हित करें ताकि उसे दर्ज किया जा सके

● रजिस्ट्रेशन करने के बाद कई चरणों में सवाल पूछे जाएंगे

● प्रत्येक सवाल के कई विकल्प होंगे जिनमें से एक को चुना जा सकता है

● अंत में आपके द्वारा दी गई जानकारी दिखाई देगी, अगर वह सही है तो फॉर्म जमा करा सकते हैं

सभी राज्यों के लिए अलग अवधि तय

जनगणना में मकान से संबंधित जानकारी स्वयं देने के लिए सरकार ने अलग-अलग राज्यों के लिए 15-15 दिनों की अवधि तय की है। दिल्ली में एनडीएमसी क्षेत्र में जहां 1 से 15 अप्रैल तो वहीं निगम क्षेत्र में 1 से 15 मई की अवधि रखी गई है। इसी तरह उत्तराखंड में 10 से 24 अप्रैल, छतीसगढ़ में 16 से 30 अप्रैल, बिहार में 17 अप्रैल से 1 मई, झारखंड में 1 से 15 मई और उत्तर प्रदेश में 7 से 21 मई की अवधि तय की गई है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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