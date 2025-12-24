Hindustan Hindi News
MCD के AE और बेलदार पर CBI का ऐक्शन, 2 लाख की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा

संक्षेप:

Dec 24, 2025 03:17 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सीबीआई (CBI) ने दिल्ली के एमसीडी (MCD) शाहदरा जोन के एक सहायक अभियंता (AE) और एक बेलदार को गिरफ्तार किया है। इन दोनों को एक शिकायतकर्ता से 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में पकड़ा गया है। यह रिश्वत एक बुक की गई इमारत की 'क्लोजर रिपोर्ट' (मामला बंद करने की रिपोर्ट) तैयार करने के बदले में मांगी गई थी। सीबीआई ने बताया है कि इस मामले में आगे की जांच जारी है।

सीबीआई ने जारी एक पत्र में बताया कि दिल्ली के शाहदरा जोन, एमसीडी (MCD) में तैनात एक सहायक अभियंता (AE) और एक बेलदार को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को शिकायतकर्ता से 2,00,000 रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए पकड़ा गया। यह मामला 22 दिसंबर को बेलदार के खिलाफ दर्ज किया गया था।

आरोप था कि बेलदार ने जूनियर इंजीनियर (JE) और सहायक अभियंता (AE) की ओर से शिकायतकर्ता की इमारत की 'क्लोजर रिपोर्ट' तैयार करने के बदले में यह रकम मांगी थी। सीबीआई ने 22 दिसंबर को जाल बिछाया और सहायक अभियंता तथा बेलदार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।

