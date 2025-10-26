Hindustan Hindi News
एक समोसे के बदले चुकाने पड़ सकते हैं 3 लाख! डॉक्टर ने बता दिया दिल वाला कनेक्शन

संक्षेप: दिल्ली के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ.शैलेश सिंह ने एक पोस्ट में इंटरनेट पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस पोस्ट में डॉक्टर ने अस्वस्थ आदतों के पीछे के गणित को समझाया है। यह ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसकी लोगों को जरूरत नहीं पता थी।

Sun, 26 Oct 2025 07:44 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
हम देशवासियों के लिए समोसा क्या है,बताने की जरूरत नहीं है। सुबह का नाश्ता है,चाय के साथ का स्नैक्स है तो किसी के लिए प्यार है। सुबह या शाम बड़ी सी तेल डली कढ़ाई से निकलते गरमा-गर्म समोसे... ओ हो हो हो... लिखते ही मुंह में पानी आ गया और साथ में चटनी,स्वाद ही बना दिया। अगर हम आपसे कहें कि आप जो समोसा खाते हैं,उसकी असल कीमत क्या है तो शायद आप 10 या 20 रुपये कहें,लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट के नजरिए से उसकी कीमत 3 लाख हो सकती है। चौंक गए न! जिस समोसे को आप चटखारे लेकर खा रहे हैं, वह आपको संतुष्टि के साथ दिल की बीमारी भी दे रहा है, जिसका खर्च ऊपर बताई कीमत है।

दिल्ली के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ.शैलेश सिंह ने एक पोस्ट में इंटरनेट पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस पोस्ट में डॉक्टर ने अस्वस्थ आदतों के पीछे के गणित को समझाया है। यह ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसकी लोगों को जरूरत नहीं पता थी। हंसी-मजाक के साथ दी गई उनकी यह स्वास्थ्य चेतावनी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल हो गई है।

डॉ.सिंह ने बताया कि औसतन एक ऑफिस समोसे की कीमत ₹20 होती है। यदि कोई व्यक्ति इसे नियमित रूप से खाता है यानी 15 साल तक साल में 300 बार तो वह लगभग ₹90,000 खर्च करता है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यह असली खर्च नहीं है। उन्होंने लिखा,"आप अस्वस्थ भोजन पर पैसा नहीं बचा रहे हैं, बल्कि आप अपनी धमनियों (arteries) के खिलाफ 400% ब्याज दर पर कर्ज ले रहे हैं।"

डॉक्टर यहीं नहीं रुके। उन्होंने लोगों की उन अनगिनत बहानेबाजियों पर भी ध्यान दिलाया जिनके कारण वे अपनी सेहत के लक्ष्यों को टालते रहते हैं—जैसे यह प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद या रिटायरमेंट के बाद और बताया कि शरीर हमारे कैलेंडर के खाली होने का इंतजार नहीं करता। उनका संदेश सीधा,मगर दिल को छू लेने वाला था:जब तक आप स्वस्थ होने की योजना बनाएंगे,जिंदगी ठहरने वाली नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि अगर आप मुश्किल आदतों पर टिके रहते हैं,तो वे कैसे दैनिक जरूरतों में बदल सकती हैं। उन्होंने कहा कि टहलने (वॉकिंग) का पहला हफ्ता शायद दर्दनाक लगे,लेकिन 52वें हफ्ते तक इसे छोड़ना गलत महसूस होने लगेगा। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को याद दिलाया,"जिस तकलीफ से आप बच रहे हैं,वह सात दिन तक रहती है। पछतावा हमेशा रहता है। अपनी मुश्किल खुद चुनें।"

