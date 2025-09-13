न गर्दन टूटी न मरी... शोरूम से थार कुदाने वाली लड़की ने खुद बताया- क्या हुआ था?

दिल्ली के निर्माण विहार में एक कार शोरूम से थार गिराने वाली महिला ने एक वीडियो जारी कर अफवाहों को खारिज किया है, जिसमें उन्होंने खुद के सुरक्षित होने और किसी भी तरह की चोट न आने की जानकारी दी है।

राजधानी दिल्ली के एक कार शोरूम से थान कुदाने वाली लड़की का बयान सामने आया है। लड़की ने खुद वीडियो जारी कर पूरी घटना बताई। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों को खारिज करते हुए लड़की ने साफ किया कि न तो उनकी मौत हुई और न ही कोई गंभीर चोट आई है।

हादसा दिल्ली के निर्माण विहार स्थित एक शोरूम में हुआ। पुलिस के मुताबिक, यह सब तब शुरू हुआ जब गाड़ी को शुभ शुरूआत के लिए एक रस्म के तहत नींबू पर रोल करना था। लेकिन, रस्म की जगह रफ्तार का तमाशा हो गया। महिला ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, थार ने ऐसा उछाल मारा कि शोरूम की रेलिंग और शीशे की दीवार को तोड़ते हुए नीचे जा गिरी।

महिला ने दी सफाई सोशल मीडिया पर हादसे के बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कुछ ने तो यह तक कह दिया कि महिला की मौत हो गई या उन्हें गंभीर चोटें आईं। लेकिन, महिला ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, 'मैं जिंदा हूं और मुझे कोई चोट नहीं आई। कृपया फर्जी वीडियो और खबरें फैलाना बंद करें।' उनके साथ गाड़ी में उनके पति और एक सेल्समैन भी थे और तीनों ही सुरक्षित बाहर निकल आए।