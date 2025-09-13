delhi car showroom thar accident woman statement न गर्दन टूटी न मरी... शोरूम से थार कुदाने वाली लड़की ने खुद बताया- क्या हुआ था?, Ncr Hindi News - Hindustan
delhi car showroom thar accident woman statement

न गर्दन टूटी न मरी... शोरूम से थार कुदाने वाली लड़की ने खुद बताया- क्या हुआ था?

दिल्ली के निर्माण विहार में एक कार शोरूम से थार गिराने वाली महिला ने एक वीडियो जारी कर अफवाहों को खारिज किया है, जिसमें उन्होंने खुद के सुरक्षित होने और किसी भी तरह की चोट न आने की जानकारी दी है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 13 Sep 2025 01:51 PM
राजधानी दिल्ली के एक कार शोरूम से थान कुदाने वाली लड़की का बयान सामने आया है। लड़की ने खुद वीडियो जारी कर पूरी घटना बताई। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों को खारिज करते हुए लड़की ने साफ किया कि न तो उनकी मौत हुई और न ही कोई गंभीर चोट आई है।

हादसा दिल्ली के निर्माण विहार स्थित एक शोरूम में हुआ। पुलिस के मुताबिक, यह सब तब शुरू हुआ जब गाड़ी को शुभ शुरूआत के लिए एक रस्म के तहत नींबू पर रोल करना था। लेकिन, रस्म की जगह रफ्तार का तमाशा हो गया। महिला ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, थार ने ऐसा उछाल मारा कि शोरूम की रेलिंग और शीशे की दीवार को तोड़ते हुए नीचे जा गिरी।

महिला ने दी सफाई

सोशल मीडिया पर हादसे के बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कुछ ने तो यह तक कह दिया कि महिला की मौत हो गई या उन्हें गंभीर चोटें आईं। लेकिन, महिला ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, 'मैं जिंदा हूं और मुझे कोई चोट नहीं आई। कृपया फर्जी वीडियो और खबरें फैलाना बंद करें।' उनके साथ गाड़ी में उनके पति और एक सेल्समैन भी थे और तीनों ही सुरक्षित बाहर निकल आए।

हाई RPM और हाई ड्रामा

महिला ने बताया कि गाड़ी का RPM अचानक बहुत ज्यादा हो गया, जिसके कारण थार ने कंट्रोल खो दिया और सीधे शीशे की दीवार से टकरा गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें टूटी दीवारों के बीच पलटी हुई थार साफ दिख रही है। यह नजारा देखकर लोग हैरान हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद सभी सुरक्षित कैसे रहे।