दिल्ली कार बम कांड के बाद फिर खुला अल फलाह कॉलेज, डरे और खामोश दिखे स्टूडेंट

संक्षेप: दिल्ली कार बम कांड के ड्राइवर के अल फलाह मेडिकल कॉलेज का फैकल्टी मेंबर होने का खुलासा होने के बावजूद आज सुबह से पहली साल के एमबीबीएस छात्रों की कक्षाएं शुरू हो गईं, लेकिन बच्चों को छोड़ने आए माता-पिता कैंपस के बाहर सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखे।`

दिल्ली कार बम कांड की आंच अब अल फलाह मेडिकल कॉलेज तक पहुंच चुकी है। जिस गाड़ी में विस्फोट हुआ था, उसके ड्राइवर कोई और नहीं, कॉलेज के ही फैकल्टी मेंबर उमर उन नबी थे। इस खौफनाक कनेक्शन के बावजूद गुरुवार सुबह 8 बजे से पहली साल के MBBS स्टूडेंट्स की क्लासेस शुरू हो गईं। लेकिन ये एक सामान्य दिन की तरह नहीं था। कैंपस के अंदर छात्रों की खामोशी और बाहर माता-पिता की चिंता दिख रही थी।

गेट पर खड़े थे मम्मी-पापा, बच्चे अंदर थे क्लास में चंडीगढ़, हल्द्वानी, लखनऊ, आगरा और दिल्ली से आए पैरेंट्स सुबह-सुबह अपने बच्चों को छोड़ने पहुंचे। कोई अकेले नहीं आया। सबने सोचा, पहले खुद आंखों देख लें कि माहौल कितना सुरक्षित है। आगरा की कुमुद कनोजिया ने बताया, “मैं तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहती थी बेटे को। इतनी खबरें पढ़-सुन कर दिल बैठा जा रहा था। लेकिन एक साल खराब करने का रिस्क कौन ले? बस यही दुआ है कि कॉलेज हमारे बच्चों को सुरक्षित रखे और उनका करियर न बर्बाद हो।” वो पहली क्लास खत्म होने तक गेट के बाहर खड़ी रही।

लखनऊ से रात भर की यात्रा करके आए प्रभात अग्रवाल बोले, “हम लोग बेहद टेंशन में हैं। कोई कह रहा है टीचर्स गायब हैं, कोई कह रहा है सब नॉर्मल है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि क्लासेस चल रही हैं। अब बस ऊपर वाले पर भरोसा है।”

स्टूडेंट्स को लगा दिया ‘मीडिया से बात मत करो’ का फरमान कैंपस के अंदर पहुंचे स्टूडेंट्स ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “हमें साफ-साफ बोला गया है कि मीडिया से कुछ नहीं बोलना है। लेकिन हां, लेक्चर टाइम पर शुरू हुए और नॉर्मल चले। सारे डिपार्टमेंट आज खुले रहे।”