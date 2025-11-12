Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi car blast waves ruptured eardrums and lungs know post mortem report
तरंगों से फेफड़े तक फटे; पोस्टमार्टम रिपोर्ट से समझें कितना शक्तिशाली था दिल्ली ब्लास्ट?

तरंगों से फेफड़े तक फटे; पोस्टमार्टम रिपोर्ट से समझें कितना शक्तिशाली था दिल्ली ब्लास्ट?

संक्षेप: Delhi Bomb Blast: दिल्ली में लाल किले के पास हुआ धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसकी तरंगों से मृतकों के कान के पर्दों के साथ फेफड़े और आंतें तक फट गईं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Wed, 12 Nov 2025 03:40 PMKrishna Bihari Singh एएनआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए धमाके में जान गंवाने वालों की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मानें तो धमाका इतना जोरदार था कि मृतकों के कान के पर्दों के साथ ही फेफड़े और आंतें तक फट गईं। सूत्रों की मानें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतकों की टूटी हड्डियों के साथ सिर की चोटों का जिक्र भी शामिल है। इन गंभीर चोटों के कारण कई की मौके पर ही मौत हो गई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तरंगों से कान के पर्दे, फेफड़े और आंतें फटीं

शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर चोटों का जिक्र है। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी तरंगों से ही कान के पर्दे, फेफड़े और आंतें फट गईं। मौत की वजहों में गहरे घाव और ज्यादा मात्रा में खून का बहना भी शामिल है। चोटों के निशान यह संकेत देते हैं कि धमाके की तरंगों से पीड़ित दीवारों से जा टकराए और दूर उड़कर जमीन पर जा गिरे।

सिर और छाती पर अधिकांश चोटें

सूत्रों की मानें तो पोस्टमॉर्टम जांच के दौरान डॉक्टरों को लाशों या कपड़ों पर किसी छर्रे के निशान नहीं मिले। इस धमाके में जान गंवाने वालों को अधिकांश चोटें बॉडी के ऊपरी हिस्से, सिर और छाती पर लगी थीं। शवों के स्वाब के नमूने फोरेंसिक विश्लेषण के लिए रोहिणी स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डेड बॉडी से कुछ धातु के टुकड़े और बाहरी कण बरामद हुए हैं।

डीएनए जांच से होगी डॉ. उमर की पहचान

विस्फोटक कैसा था? इसमें किन रसायनों का इस्तेमाल किया गया इसके प्रकार का निर्धारण फोरेंसिक विश्लेषण से किया जाएगा। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) ने संदिग्ध हमलावर डॉ. उमर उन नबी की मां के डीएनए सेंपल लिए। डॉ. उमर कथित तौर पर उस आई-20 कार को चला रहा था जिसमें विस्फोट हुआ था। सूत्रों ने बताया कि नमूने आगे की जांच के लिए एम्स की फोरेंसिक प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद पुलिस का ऐक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी में 52 से पूछताछ, 6 को उठाया
ये भी पढ़ें:किन रास्तों से लाल किला आई धमाके वाली कार? रूट मैप का खुलासा, अब इस एंगल पर जांच
ये भी पढ़ें:दिल्ली कार धमाका वाली जगह से 40 सैंपल उठाए गए, फोरेंसिट टीम को क्या मिला?

कार के साथ कोई दूसरा वाहन भी था?

दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध डॉ. उमर को मुंबई एक्सप्रेसवे और कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर भी आई-20 के साथ देखा गया था। उसे दिल्ली की ओर जाते देखा गया। अब जांच एजेंसियां वाहन की गतिविधियों की जांच कर रही हैं। जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या डॉक्टर उमर की कार के साथ कोई दूसरा वाहन भी था? शीर्ष सूत्रों ने बताया कि यह आतंकवादी हमला हो सकता है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Car Blast Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।