हथियार, बम बनाने का सामान बरामद…; दिल्ली धमाके में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 3 और डॉक्टर गिरफ्तार

संक्षेप: । ये यूनिवर्सिटी तब सुर्खियों में आई थी, जब इससे जुड़े 3 डॉक्टर कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपी पाए गए थे। गृह मंत्रालय ने इस धमाके की जांच को आतंकवाद विरोधी एजेंसी NIA को सौंप दी है।

दिल्ली में लाल किला के पास कार में हुए भीषण धमाके की जांच के लिए फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 3 और डॉक्टरों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये यूनिवर्सिटी तब सुर्खियों में आई थी, जब इससे जुड़े 3 डॉक्टर कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपी पाए गए थे। गृह मंत्रालय ने इस धमाके की जांच को आतंकवाद विरोधी एजेंसी NIA को सौंप दी है। इस धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अधिकारी आज सुबह यूनिवर्सिटी पहुंचे। अधिकारियों ने कैंपस के CCTV फुटेज खंगाले और वहां के लोगों से बात की। फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने और उसके बाद दिल्ली में हुए जानलेवा धमाके की जांच के दौरान जिन तीन डॉक्टरों के नाम सामने आए हैं, उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी वहां के लोगों से बात की।

इन 3 डॉक्टरों को किया गया गिरफ्तार गिरफ्तार किए गए ये तीन डॉक्टर हैं- मुज़म्मिल शकील, उमर मोहम्मद और शाहीन शाहिद। मुज़म्मिल और उमर कश्मीर के हैं और शाहीन लखनऊ की हैं। जांचकर्ताओं को पता चला है कि ये तीनों फरीदाबाद के अस्पताल में काम कर रहे थे। मुज़म्मिल का नाम फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने की जांच के दौरान सामने आया।

गोला बारूद और बम बनाने का सामान बरामद फरीदाबाद में मुज़म्मिल के किराए के दो कमरों से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला लगभग 2900 किलोग्राम सामान और अन्य संदिग्ध चीजें बरामद की गईं। असल में उसने ये कमरे तब भी किराए पर ले रखे थे, जब वह यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रहता था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मुज़म्मिल के एक साथी शाहीन शाहिद की कार से असॉल्ट राइफलें और गोला-बारूद भी बरामद किया गया।

आतंकी संगठन जैश से शाहीन के जुड़ रहे तार जांच में पता चला है कि शाहीन शाहिद जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग, जमात उल-मोमिनात की भारतीय शाखा की इंचार्ज थी। इस आतंकी संगठन की इस नई शाखा की हेड जैश-ए-मोहम्मद को बनाने वाले मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर है।

फरीदाबाद से बरामदगी और नाकाम आतंकी साजिश की बात सामने आने के कुछ ही समय बाद, लाल किले के पास जानलेवा धमाका हुआ। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ियों को जोड़ना शुरू किया, उमर मोहम्मद का नाम सामने आया। पता चला है कि उमर भी अल-फलाह में काम करता था और मुज़म्मिल का करीबी साथी था।