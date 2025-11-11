लाल किला पर्यटकों के लिए बंद, धमाके के बाद दिल्ली-NCR के सभी रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट
संक्षेप: लाल किले के पास चलती कार में हुए धमाके के बाद CISF ने अपने सुरक्षा घेरे में आने वाले दिल्ली-एनसीआर के सभी प्रतिष्ठानों को 'हाई अलर्ट' पर रखा है। दिल्ली-NCR के सभी स्टेशनों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है।
दिल्ली में लाल किले के पास चलती कार में हुए धमाके के बाद सीआईएसएफ ने अपने सुरक्षा घेरे के तहत आने वाले दिल्ली-एनसीआर के सभी प्रतिष्ठानों को 'हाई अलर्ट' पर रखा है। वहीं आरपीएफ ने राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के साथ मिलकर दिल्ली-NCR क्षेत्र के सभी स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ हाई अलर्ट जारी किया है। यही नहीं लाल किला को भी पर्यटकों के लिए एहतियातन बंद किया है।
उत्तर रेलवे ने कहा कि नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन और गाजियाबाद जैसे प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है। यात्रियों को असुविधा पहुंचाए बिना सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी संभव उपाय किए गए हैं। इन स्टेशनों पर तैनात सभी रेलवे अधिकारी और सुरक्षाकर्मी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ हाई अलर्ट पर हैं।
दिल्ली एनसीआर के सभी स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट के साथ ही प्लेटफार्मों समेत विभिन्न स्थानों पर आरपीएफ कर्मियों को तैनात किया गया है। यात्रियों के सामान के साथ ही स्टेशनों के आसपास के परिसरों की जांच के लिए कई डॉग स्क्वाड दस्तों को तैनात किया गया है।
वहीं सीआईएसएफ ने एक्स पर एक संदेश में कहा कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक वाहन में हुए विस्फोट के मद्देनजर, दिल्ली मेट्रो, लाल किला, सरकारी इमारतों और आईजीआई हवाई अड्डे सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सीआईएसएफ द्वारा सुरक्षित प्रतिष्ठानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है और कर्मियों को तैयार रखा गया है।