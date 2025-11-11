Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi car blast red fort closed for tourists high alert at all railway stations in ncr
लाल किला पर्यटकों के लिए बंद, धमाके के बाद दिल्ली-NCR के सभी रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट

लाल किला पर्यटकों के लिए बंद, धमाके के बाद दिल्ली-NCR के सभी रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट

संक्षेप: लाल किले के पास चलती कार में हुए धमाके के बाद CISF ने अपने सुरक्षा घेरे में आने वाले दिल्ली-एनसीआर के सभी प्रतिष्ठानों को 'हाई अलर्ट' पर रखा है। दिल्ली-NCR के सभी स्टेशनों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है।

Tue, 11 Nov 2025 12:58 AMKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में लाल किले के पास चलती कार में हुए धमाके के बाद सीआईएसएफ ने अपने सुरक्षा घेरे के तहत आने वाले दिल्ली-एनसीआर के सभी प्रतिष्ठानों को 'हाई अलर्ट' पर रखा है। वहीं आरपीएफ ने राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के साथ मिलकर दिल्ली-NCR क्षेत्र के सभी स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ हाई अलर्ट जारी किया है। यही नहीं लाल किला को भी पर्यटकों के लिए एहतियातन बंद किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उत्तर रेलवे ने कहा कि नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन और गाजियाबाद जैसे प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है। यात्रियों को असुविधा पहुंचाए बिना सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी संभव उपाय किए गए हैं। इन स्टेशनों पर तैनात सभी रेलवे अधिकारी और सुरक्षाकर्मी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ हाई अलर्ट पर हैं।

दिल्ली एनसीआर के सभी स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट के साथ ही प्लेटफार्मों समेत विभिन्न स्थानों पर आरपीएफ कर्मियों को तैनात किया गया है। यात्रियों के सामान के साथ ही स्टेशनों के आसपास के परिसरों की जांच के लिए कई डॉग स्क्वाड दस्तों को तैनात किया गया है।

वहीं सीआईएसएफ ने एक्स पर एक संदेश में कहा कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक वाहन में हुए विस्फोट के मद्देनजर, दिल्ली मेट्रो, लाल किला, सरकारी इमारतों और आईजीआई हवाई अड्डे सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सीआईएसएफ द्वारा सुरक्षित प्रतिष्ठानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है और कर्मियों को तैयार रखा गया है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।