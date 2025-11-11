Hindustan Hindi News
पुरानी चोट से हुई शव की पहचान, घर लौटते वक्त हुआ शिकार; दिल्ली धमाके के बाद दर्दनाक कहानियां

संक्षेप: दिल्ली के लाल किला पर सोमवार शाम हुए ब्लास्ट में कंझावला इलाके में रहने वाले पंकज जैन की भी मौत हो गई। पंकज कैब चालक था, उसके परिवार में पिता राम बालक, मां, भाई और दो बहनों शामिल थीं।

Tue, 11 Nov 2025 10:09 PMAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के लाल किला पर सोमवार शाम हुए ब्लास्ट में कंझावला इलाके में रहने वाले पंकज जैन की भी मौत हो गई। पंकज कैब चालक था, उसके परिवार में पिता राम बालक, मां, भाई और दो बहनों शामिल थीं। पंकज का शव लेने के लिए लोक नायक अस्पताल पहुंचे उसके रिश्तेदार निकेश ने बताया कि पंकज के पड़ोसी दीपक गुप्ता को अपने पैतृक गांव एक रिश्तेदार की शादी में जाना था। जिसके लिए उन्होंने पंकज को रेलवे स्टेशन चलने के लिए कहा था। पंकज उन्हें लेकर सोमवार दोपहर घर से निकला था, लेकिन उसके बाद कभी भी घर नहीं लौट सका। दीपक को छोड़ कर जब पंकज घर की ओर लौट रहा था, इसी दौरान वह ब्लास्ट की चपेट में आ गया।

पुलिस ने उसकी मौत की सूचना परिजनों को दी। निकेश ने बताया कि पकंज की मां उसके इंतजार में गेट की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। पंकज के पिता अस्थमा औ दिल के मरीज हैं और उसका बड़ा भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहता है। उसने बताया कि पंकज पहले निजी कंपनी में काम करता था। पिता के बीमार होने पर वह उनकी कैब चलाने लगा।

निकेश ने बताया कि पंकज ही अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उसकी मौत के बाद परिवार को पालन पोषण की चिंता सता रही है।

हर सप्ताह दुकान का सामान लेने के लिए चांदनी चौक आता था नोमान

उत्तर प्रदेश के शामली स्थित झिंझाना के रहने वाला नोमान अपने इलाके में कॉस्मेटिक की दुकान चलाता था। उसकी दुकान पर सस्ता सामान मिलता था, जिसके चलते इलाके में उसकी दुकान बहुत मशहूर थी। नोमान हर सप्ताह अपनी दुकान के लिए सामान खरीदने चांदनी चौक आता था। सोमवार को वह अपने कैराना निवासी दोस्त के साथ ट्रेन से दिल्ली आया था। इसी दौरान नोमान धमाके की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। मंगलवार को नोमान ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। नोमान के बचपन के दोस्त सोनू ने बताया कि नोमान के परिवार में पिता महफूज, मां, बड़ा भाई और एक बहन हैं। उसके पिता गांव में टाइल लगाने का काम करते है। बड़ा भाई की किडनी खराब है, उसका कई सालों से एलएनजेपी में उपचार चल रहा है। मंगलार सुबह नोमान के पिता को पुलिस ने उसकी मौत की जानकारी दी। जिसके बाद वह दिल्ली पहुंचे।

मां नहीं चाहती थी की मोहसिन दिल्ली आए

उत्तर प्रदेश स्थित मेरठ के रहने वाला मोहसिन भी ब्लास्ट का शिकार हो गया। मोहसिन कुछ माह पहले ही दिल्ली के दरियागंज में रहने के लिए आया था। वह अपनी पत्नी के साथ यहां रहता था और ई रिक्शा चलता था। धमाके के वक्त वह वहीं खड़ा था। इसी दौरान वह चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। मोहसिन के परिजनों ने बताया कि उसकी मां कभी नहीं चाहती थी कि वह दिल्ली आए। मां ने उसे कई बार दिल्ली आने से मना किया था और कहा था कि मेरठ में भी वह ई रिक्शा चला सकता है। लेकिन मोहसिन ने अपनी मां की बात नहीं मानी और वह दिल्ली आ गया। उसके रिश्तेदार ने बताया कि अब उसकी मां खुद को कोस रहीं है कि वह उसे दिल्ली आने से रोक लेती तो शायद आज वह जिंदा होता।

चोट के पुराने निशानों से हो सकी जुम्मन की पहचान

दिल्ली स्थित शास्त्री पार्क के रहने वाला जुम्मन ई-रिक्शा चलाता था। जुम्मन की आखिरी लोकेशन लाल किला के के एक नंबर गेट के पास मिली थी। वह यहां सवारी छोड़ने के लिए आया था। लेेकिन वह वापस जाता उससे पहले ही वहां ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में उसका सिर और एक पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। जिसके चलते उसकी पहचान कर पाना भी मुश्किल था। जुम्मन का शव लेने के लिए आए इदरीस ने बताया कि जुम्मन के शव की पहचान चेहरे से कर पाना मुश्किल था। उसकी पत्नी तनुजा ने उनके कपड़ों और हाथ पर लगे पुराने चोट के निशान से उसकी पहचान की। इदरीस ने बताया कि जुम्मन के परिवार में उसकी विकलांग पत्नी तनुजा के अलावा तीन बेटियां और एक बेटा हैं। जुम्मन ई-रिक्शा चलाकर उनकी परवरिश करता था, उसकी मौत के बाद अब परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

