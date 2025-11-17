दिल्ली धमाके में 7 दिन बाद एक और मौत, कट गया था पैर और झुलस गए थे विनय पाठक
संक्षेप: दिल्ली विस्फोट में घायल एक और शख्स की मौत हो गई। 55 वर्षीय विनय पाठक का लोकनायक अस्पताल में इलाज चल रहा था। विनय दिल्ली के आया नगर का रहने वाले थे।
दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट में घायल एक और शख्स की मौत हो गई। इसके साथ ही दिल्ली धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। बताया जाता है कि 55 वर्षीय विनय पाठक की लोकनायक अस्पताल में मौत हो गई। विनय दिल्ली के आया नगर का रहने वाले थे। ब्लास्ट में उनका एक पैर कट गया था। इसके अलावा हाथों में फ्रैक्चर था। धमाके में वह 60 फीसदी झुलस गए थे। वह पिछले कई दिनों से आईसीयू में वेंटिलेटर पर मौत से जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे।
इस बीच जांचकर्ता हमलावर डॉ. उमर उन नबी के अंतिम मूवमेंट को लेकर छानबीन कर रहे हैं। जांच टीमें हमलावर उमर नबी के इस्तेमाल किए गए आखिरी 2 मोबाइल फोन की तलाश कर रही हैं। डॉ. उमर ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच दो फोन इस्तेमाल किए थे। जांच में यह पता चला है कि कुल पांच सिम कार्ड कथित हमलावर से जुड़े थे।
खबर अपडेट हो रही है।