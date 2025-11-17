Hindustan Hindi News
delhi car blast one more person died during treatment
दिल्ली धमाके में 7 दिन बाद एक और मौत, कट गया था पैर और झुलस गए थे विनय पाठक

संक्षेप: दिल्ली विस्फोट में घायल एक और शख्स की मौत हो गई। 55 वर्षीय विनय पाठक का लोकनायक अस्पताल में इलाज चल रहा था। विनय दिल्ली के आया नगर का रहने वाले थे।  

Mon, 17 Nov 2025 04:47 PM
दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट में घायल एक और शख्स की मौत हो गई। इसके साथ ही दिल्ली धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। बताया जाता है कि 55 वर्षीय विनय पाठक की लोकनायक अस्पताल में मौत हो गई। विनय दिल्ली के आया नगर का रहने वाले थे। ब्लास्ट में उनका एक पैर कट गया था। इसके अलावा हाथों में फ्रैक्चर था। धमाके में वह 60 फीसदी झुलस गए थे। वह पिछले कई दिनों से आईसीयू में वेंटिलेटर पर मौत से जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे।

इस बीच जांचकर्ता हमलावर डॉ. उमर उन नबी के अंतिम मूवमेंट को लेकर छानबीन कर रहे हैं। जांच टीमें हमलावर उमर नबी के इस्तेमाल किए गए आखिरी 2 मोबाइल फोन की तलाश कर रही हैं। डॉ. उमर ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच दो फोन इस्तेमाल किए थे। जांच में यह पता चला है कि कुल पांच सिम कार्ड कथित हमलावर से जुड़े थे।

खबर अपडेट हो रही है।

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
