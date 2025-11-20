लालकिला ही नहीं 2008 के दिल्ली ब्लास्ट से भी अल-फलाह का कनेक्शन, आतंकी शादाब यहीं पढ़ा

संक्षेप: दिल्ली में हाल ही में हुए कार ब्लास्ट की जांच में 2008 के सीरियल बम धमाकों के फरार मास्टरमाइंड मिर्जा शादाब बेग का नाम फिर सामने आया है, जिसका कनेक्शन फरीदाबाद की अल-फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़ा है, जहां से उसने 2007 में बी.टेक किया था।

दिल्ली की सड़कों पर हाल में हुए कार ब्लास्ट की जांच जैसे-जैसे गहराई में जा रही है, एक पुराना और खतरनाक नाम फिर से सामने आ गया है। ये नाम है मिर्जा शादाब बेग का। ये वही शख्स है जो 2008 के दिल्ली और अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों का मास्टरमाइंड माना जाता है और आज तक फरार चल रहा है। मिर्जा शादाब का भी कनेक्शन फरीदाबाद की अल फलहा यूनिवर्सिटी से सामने आया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिर्जा शादाब का अल-फलाह से कनेक्शन शादाब का बचपन बिल्कुल आम था। आजमगढ़ के लालगंज के गांव बरीदी में पैदा हुआ। नौवीं क्लास में फेल हो गया। फिर बी.एससी. की पढ़ाई शुरू की, लेकिन वो भी छोड़ दी। आखिरकार चिल्ड्रेन स्कूल आजमगढ़ से 12वीं पास की। फिर आया असली ट्विस्ट। उसने फरीदाबाद के अल-फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से 2007 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में बी.टेक किया। इसके बाद वो इंडियन मुजाहिदीन का खतरनाक कमांडर बना और कई बम धमाकों की साजिश रच डाली।

आजमगढ़ मॉड्यूल का बॉस टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, खुफिया एजेंसियों के मुताबिक शादाब आजमगढ़ यूनिट का सरगना था। भटकल ब्रदर्स (रियाज़ और यासिन) के साथ मिलकर उसने इंडियन मुजाहिदीन को खड़ा किया। सूत्र बताते हैं क् वो इस वक्त पाकिस्तान में ही है। वो बीच में ट्रेनिंग या फंडिंग के लिए सऊदी अरब भी गया था।

दिल्ली में खोला ‘जिहाद का हॉस्टल’ शादाब ने अपने चचेरे भाई साकिब निसार को भी भर्ती किया। दिल्ली के जाकिर नगर में किराए का मकान लेकर वो नए लड़कों को जिहादी वीडियो और किताबें दिखाता था। उसी घर में मोहम्मद शकील जैसे दूसरे ऑपरेटिव भी रुकते थे। पुलिस छापे में उसका आई-कार्ड तक बरामद हुआ था।

इंडिया गेट पर खुद लगाया था बम 2008 के दिल्ली धमाकों में इंडिया गेट पर बम प्लांट करने का काम खुद शादाब ने किया था। अहमदाबाद और दिल्ली दोनों सीरियल ब्लास्ट में उसका नेटवर्क एक-दूसरे से जुड़ा था। वो दिल्ली के स्टूडेंट ग्रुप और आजमगढ़ के आतिफ अमीन के ग्रुप को मिलाने वाला मुख्य कड़ी था। इसके लिए वो कर्नाटक से डेटोनेटर लाया था। पुणे के जर्मन बेकरी ब्लास्ट में भी शादाब का नाम सामने आया। जयपुर ब्लास्ट के लिए उदुपी (कर्नाटक) जाकर भारी मात्रा में डेटोनेटर और बेयरिंग्स सप्लाई किए। पुणे के जर्मन बेकरी ब्लास्ट (2010) में भी उसका नाम आया है। बटला हाउस एनकाउंटर के बाद चार इंडियन मुजाहिदीन मेंबर पकड़े गए, लेकिन शादाब और मोहम्मद खालिद आज भी फरार हैं।