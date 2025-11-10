Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi car blast mass emergency at lnjp hospital doctors shocked due to injured condition
दिल्ली धमाके में मरने वालों में दो की शिनाख्त, घायलों की भी पहचान; पूरी लिस्ट

दिल्ली धमाके में मरने वालों में दो की शिनाख्त, घायलों की भी पहचान; पूरी लिस्ट

संक्षेप: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के नजदीक हुए ब्लास्ट की घटना के बाद नजदीक स्थित लोकनायक अस्पताल की इमरजेंसी में अचानक घायलों व मृतकों का शव पहुंचना शुरू हुआ तो अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई।

Mon, 10 Nov 2025 11:43 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से गुजर रही कार में हुए धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई है जबकि 24 घायल हुए हैं। धमाके में जान गंवाने वालों में से दो की पहचान कर ली गई है। इनमें से एक शख्स यूपी के अमरोहा का बताया जा रहा है। वहीं दूसरा शख्स दिल्ली का है। कई लोगों के परिजन सामने आए हैं जिनके अपनों का पता नहीं चल रहा है। उनके मोबाइल फोन भी बंद बताए जा रहे हैं।

मृतकों के नाम

1- अशोक कुमार पुत्र जगबंश सिंह, हसनपुर, अमरोहा (उत्तर प्रदेश)

2- अमर कटारिया पुत्र जगदीश कटारिया, श्रीनिवासपुरी (दिल्ली)

घायलों के नाम

जोगिंदर पुत्र अज्ञात, नंद नगरी, दिलशाद गार्डन, दिल्ली

भवानी शंकर सहरमा पुत्र अज्ञात, संगम विहार, दिल्ली

गीता पुत्री शिव प्रसाद, कृष्णा विहार, दिल्ली

विनय पाठक पुत्र रामकांत पाठक, आया नगर, दिल्ली

विनोद पुत्र विशाल सिंह, बटजीत नगर, दिल्ली

शिवम झा पुत्र संतोष झा, उस्मानपुर, दिल्ली

मोहम्मद शहनवाज पुत्र अहमद जमन, दरियागंज, दिल्ली

अंकुश शर्मा पुत्र सुधीर शर्मा, शाहदरा, दिल्ली

शायना परवीन पुत्री मोहम्मद सैफुल्लाह, ख्वाब बस्ती, दिल्ली

समीर पुत्र अज्ञात, मंडावली, दिल्ली

मोहम्मद सफवान पुत्र मोहम्मद गुफरान, सीता राम बाजार, दिल्ली

आजाद पुत्र रसूलुद्दीन, कर्तार नगर, दिल्ली

मोहम्मद फारुख पुत्र अब्दुल कादिर, दरियागंज, दिल्ली

किशोरी लाल पुत्र मोहन लाल, यमुना बाजार, कश्मीरी गेट, दिल्ली

शिवा जायसवाल पुत्र अज्ञात, देवरिया, यूपी

पप्पू पुत्र दूधवी राम, आगरा, यूपी

मोहम्मद दाऊद पुत्र जानुद्दीन, लोनी, गाजियाबाद (यूपी)

हर्षुल पुत्र संजीव सेठी, गदरपुर, उत्तराखंड

तिलक राज पुत्र किशन चंद, रोहमपुर, हिमाचल प्रदेश

लोकनायक अस्पताल में मास इमरजेंसी

बताया जाता है कि घटना के बाद नजदीक स्थित लोकनायक अस्पताल की इमरजेंसी में अचानक घायलों व मृतकों का शव पहुंचना शुरू हुआ तो अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। अस्पताल प्रशासन में तुरंत मास इमरजेंसी घोषित कर डॉक्टर, नर्स व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट कर दिया गया और आनन फानन में तुरंत इमरजेंसी में बड़ी संख्या में वरिष्ठ डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी पर बुला लिए गए। इमरजेंसी में पहुंचकर वे घायलों के इलाज में जुट गए। स्थिति यह है कि मृतकों के क्षत विक्षत शव व घायलों की हालत देखकर डॉक्टर भी सिहर उठे।

लोकनायक अस्पताल घटना स्थल से महज करीब सवा दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घटना स्थल से नजदीक होने के कारण पीड़ितों को तुरंत इस अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया।

अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि इमरजेंसी सायरन की आवाज के साथ पीड़ितों को अस्पताल लाया गया। आठ पीड़ित तो अस्पताल पहुंचने से पहले भी दम तोड़ चुके थे। इनमें से कई का शव क्षत विक्षत स्थिति में था। वहीं 20 घायलों को भर्ती कराया गया है। इस वजह से अस्पताल की मास कैजुअल्टी घोषित कर विभिन्न विभागों के डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी पर बुला लिए गए। ब्लास्ट की घटना में चलने की घटना अधिक होती है। इस वजह से बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टरों को भी ड्यूटी पर बुला लिया गया। अस्पताल के चिकित्सा निदेशक खुद इमरजेंसी में पीड़ितों के इलाज की कमान संभाले हुए थे।

एक डॉक्टर ने बताया कि ब्लास्ट की घटना में घायल कई पीड़ितों की हालत गंभीर बनी हुई है। एक पीड़ित व्यक्ति का पैैर कट गया है। वहीं एक व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया है। धमका इतना तेज था कि एक व्यक्ति को ब्लास्ट के आवाज से ही हार्ट अटैक हो गया। एक अन्य एक व्यक्ति को मस्तिष्क के एक हिस्से और आंख के पास गंभीर चोट आई है। डॉक्टरों ने उस टांके लगाए।

ब्लड बैंक के नेटवर्क को किया गया सक्रिय

ब्लास्ट की घटना में पीड़ितों को रक्तस्राव अधिक होता है। इस वजह से जान जाने का खतरा रहता है। ऐसी स्थिति में ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। घटना के मद्देनजर ब्लड बैंक के नेटवर्क को भी सक्रिय कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक से ओ पॉजिटिव व ओ निगेटिव ब्लड की मांग की गई थी लेकिन बाद में जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि, कुछ मरीजों को ब्लड चढ़ाया भी गया।

Krishna Bihari Singh

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Car Blast
