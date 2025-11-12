दिल्ली धमाके में कैसे आ रहा है पाकिस्तान और जैश-ए-मोहम्मद का नाम, डॉ. राथर का भी बड़ा रोल

संक्षेप: ऑपरेशन सिंदूर के बाद शांत पड़े पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम देने का दुस्साहस किया है। करीब एक दशक बाद दिल्ली में हुए किसी आतंकी वारदात के तार अब सीमापार तक जा रहे हैं।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद शांत पड़े पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम देने का दुस्साहस किया है। करीब एक दशक बाद दिल्ली में हुए किसी आतंकी वारदात के तार अब सीमापार पाकिस्तान तक जा रहे हैं। अबतक की जांच के आधार पर एजेंसियों का मानना है कि दिल्ली में धमाका प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवात-उल-हिंद की साजिश है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जांच एजेंसियों का कहना है कि फरीदाबाद मॉड्यूल के पकड़े गए संदिग्ध इन प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े थे और उनके इशारे पर काम कर रहे थे। इसका खुलासा धर-पकड़ की कार्रवाई करने के बाद कश्मीर पुलिस ने किया था। चूंकि, इन दोनों संगठनों के कमांडर का बेस पाकिस्तान में है। ऐसे में एजेंसियों का मानना है कि इस साजिश को रचने के लिए पाकिस्तान से निर्देश मिले हैं और वारदात में डॉक्टरों के मॉड्यूल को शामिल कर धमाके के लिए इस फिदायीन ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है।

वहीं, मॉड्यूल से जुड़ा एक संदिग्ध डॉ. मुजफ्फर अहमद राथर करीब दो महीने पहले ही भागकर सीमापार चला गया था और उसके पाकिस्तान में होने के संकेत मिले हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि पार्किंग में बैठे कथित फिदायीन उमर को निर्देश भी फरार संदिग्ध के जरिए ही मिल रहा था। दरअसल, राथर के जैश कमांडर से सीधे जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसलिए इसे इस मॉड्यूल का सरगना भी माना जा रहा है।