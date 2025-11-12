Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi car blast jaish e mohammed link came out in probe
दिल्ली धमाके में कैसे आ रहा है पाकिस्तान और जैश-ए-मोहम्मद का नाम, डॉ. राथर का भी बड़ा रोल

दिल्ली धमाके में कैसे आ रहा है पाकिस्तान और जैश-ए-मोहम्मद का नाम, डॉ. राथर का भी बड़ा रोल

संक्षेप: ऑपरेशन सिंदूर के बाद शांत पड़े पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम देने का दुस्साहस किया है। करीब एक दशक बाद दिल्ली में हुए किसी आतंकी वारदात के तार अब सीमापार तक जा रहे हैं।

Wed, 12 Nov 2025 06:12 AMSudhir Jha हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ऑपरेशन सिंदूर के बाद शांत पड़े पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम देने का दुस्साहस किया है। करीब एक दशक बाद दिल्ली में हुए किसी आतंकी वारदात के तार अब सीमापार पाकिस्तान तक जा रहे हैं। अबतक की जांच के आधार पर एजेंसियों का मानना है कि दिल्ली में धमाका प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवात-उल-हिंद की साजिश है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जांच एजेंसियों का कहना है कि फरीदाबाद मॉड्यूल के पकड़े गए संदिग्ध इन प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े थे और उनके इशारे पर काम कर रहे थे। इसका खुलासा धर-पकड़ की कार्रवाई करने के बाद कश्मीर पुलिस ने किया था। चूंकि, इन दोनों संगठनों के कमांडर का बेस पाकिस्तान में है। ऐसे में एजेंसियों का मानना है कि इस साजिश को रचने के लिए पाकिस्तान से निर्देश मिले हैं और वारदात में डॉक्टरों के मॉड्यूल को शामिल कर धमाके के लिए इस फिदायीन ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में धमाके के लिए सुबह 7 बजे ही कार लेकर निकला आतंकी, बम ले 12 घंटे घूमा

वहीं, मॉड्यूल से जुड़ा एक संदिग्ध डॉ. मुजफ्फर अहमद राथर करीब दो महीने पहले ही भागकर सीमापार चला गया था और उसके पाकिस्तान में होने के संकेत मिले हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि पार्किंग में बैठे कथित फिदायीन उमर को निर्देश भी फरार संदिग्ध के जरिए ही मिल रहा था। दरअसल, राथर के जैश कमांडर से सीधे जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसलिए इसे इस मॉड्यूल का सरगना भी माना जा रहा है।

कौन है डॉ. राथर?

डॉ. मुजफ्फर अहमद राथर फरीदाबाद मॉड्यूल का एक अहम सदस्य है। करीब दो महीने पहले वह पाकिस्तान भाग गया था। वह दक्षिण कश्मीर के वानपोरा काजीगुंड का निवासी है। राथर यूपी के सहारनपुर में गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉ. आदिल अहमद राथर का भाई है। पुलिस को शक है कि जैश व अंसार गजवात से यह फरार आतंकी सीधे तौर पर जुड़े हैं और इसके जरिए ही डॉक्टरों के इस मॉड्यूल को निर्देश दिए जा रहे थे। जांच एजेंसियों को शक है कि पार्किंग में बैठकर संदिग्ध डॉ. उमर इस फरार आतंकी से ही निर्देश ले रहा था।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।