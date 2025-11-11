Hindustan Hindi News
दिल्ली में धमाके के बाद हेल्प लाइन नंबर जारी, मदद के लिए लाल किला थाने में स्पेशल डेस्क

संक्षेप: दिल्ली में लालकिले मेट्रो स्टेशन के सामने हुए कार धमाके के बाद प्रभावित लोगों और उनके परिजनों की मदद के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। यही नहीं लाल किला थाने में स्पेशल डेस्क बनाई गई है। 

Tue, 11 Nov 2025 12:41 AMKrishna Bihari Singh वार्ता, नई दिल्ली
दिल्ली में सोमवार शाम को लालकिले मेट्रो स्टेशन के सामने कार में हुए जबरदस्त विस्फोट की घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने प्रभावित लोगों और उनके परिजनों की मदद के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लापता व्यक्तियों की जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस इमरजेंसी नंबर 112 (24 घंटे सक्रिय) पर संपर्क किया जा सकता है।

दिल्ली पुलिस

इमरजेंसी: 112

(24 घंटे रहेगा खुला, मिसिंग पर्सन बताने पर की जाएगी जांच)

दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम

011-22910010 या 011-22910011

LNJP अस्पताल (जहां ज्यादातर घायल हैं)

011-23233400, इमरजेंसी 011-23239249

(अस्पताल जाकर या फोन पर पूछताछ कर सकते हैं)

दिल्ली फायर सर्विस

101

एम्बुलेंस

102 या 108

AIIMS ट्रॉमा सेंटर (अगर कोई वहां शिफ्ट हुआ)

011-26594405

इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 011-22910010 या 011-22910011 पर भी जानकारी ली जा सकती है। घायलों के बारे में जानने के लिए लोक नायक जय प्रकाश (एनएनजेपी) अस्पताल के नंबर 011-23233400 और इमरजेंसी 011-23239249 उपलब्ध हैं , जहां ज्यादातर घायलों को भर्ती किया गया है। पीड़तों के परिजन अपनों का पता लगाने के लिए अस्पताल जाकर या फिर फाेन पर पूछताछ कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि आपातकालीन सेवाओं के लिए दिल्ली फायर सर्विस का नंबर 101 और एम्बुलेंस के लिए 102 या 108 पर डायल किया जा सकता है। यदि किसी घायल को एम्स में स्थानांतरित किया गया है तो उसके बारे में पता लगाने के लिए परिजन 011-26594405 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा लापता महिलाओं या लड़कियों के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 या 181 भी जारी किए गए हैं।

दिल्ली पुलिस ने लापता लोगों के लिए लाल किला थाने में एक विशेष डेस्क भी स्थापित किया है, जहां फोटो के साथ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से धैर्य बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों से बचने की अपील की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुलिस हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है।

गौरतलब है कि दिल्ली में लाल किले के सामने ट्रैफिक सिग्नल पर आज शाम एक कार में हुए जबरदस्त धमाके से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य घायल हाे गए। यह विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास के कई वाहनों में आग लग गयी और कुछ के परखच्चे उड़ गये।

