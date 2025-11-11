दिल्ली धमाका: 150 मीटर दूर तक जाकर गिरे लोग, जहां-तहां बिखर गए शरीर के टुकड़े

संक्षेप: लाल किला के सामने अचानक हुए तेज धमाके के बाद घटनास्थल से करीब डेढ़ सौ मीटर दूरी तक शव उछल कर चले गए। धमाके के बाद करीब पचास फीट ऊंची आग की लपटें दूर-दूर तक देखी गईं।

लाल किला के सामने अचानक हुए तेज धमाके के बाद घटनास्थल से करीब डेढ़ सौ मीटर दूरी तक शव उछल कर चले गए। धमाके के बाद करीब पचास फीट ऊंची आग की लपटें दूर-दूर तक देखी गईं। घटनास्थल के आस-पास चारों तरफ मानव अंग फैले हुए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लाल किला चौकी के सामने जब करीब 6:55 बजे शाम को अचानक तेज धमाका हुआ तो उसकी चपेट में आने से लोग दूर-दूर तक गिरे। इसमें एक शख्स मेट्रो गेट संख्या चार के पास आ कर गिरा। इसके अलावा इंटीग्रेटेड बूथ के पास भी मानव अंग गिरे। यहां तक कि दौ सौ मीटर तक के दायरे में खड़ीं कारें एवं अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए।

ओल्ड लाजपराय मार्केट, न्यू लाजपत राय मार्केट, भागीरथ प्लेस और साइकिल मार्केट तक की इमारतों के शीशे टूट गए। करीब दो सौ मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद थाने की चौकी में बैठे पुलिसकर्मी कुर्सी से गिर गए। जब धमाके के बाद लोग मौके पर पहुंचे तो वहां का वीभत्स दृश्य देखकर घबरा गए। लाल किला चौकी से जुड़े अनुज विस्फोट के समय पास में खड़े थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने शवों को हवा में उछलते हुए देखा।

धमाके से पूरी बस हिल हई डीटीसी की रुट संख्या 348 के ड्राइवर राजू चौधरी घटना के समय मोरी गेट से मयूर विहार सवारी लेकर जा रहे थे। जब लाल किला के सामने बस पहुंची तो तेज धमाका हुआ। राजू कहते हैं कि पूरी बस इस धमाके से हिल गई और आगे का शीशा पूरी तरह से टूट गया। वहीं गनीमत रही कि किसी भी सवारी को चोट नहींं आई। वह सवारियों को लेकर सुरक्षित दूर चले गये। इसके बाद उन्होंने पुलिस को आपबीती बताई।

कार के शीशे पर घायल को गिरते देखा अपनी कार से लाल किला के सामने से गुजर रहे बलबीर भी विस्फोट के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने बताया कि अचानक विस्फोट हुआ और एक शख्स उनकी कार के शीशे पर गिर गया। इसके बाद चारों तरफ खून फैल गया। वह तुरंत कार को मौके पर छोड़कर दूर चले गए। घटनास्थल पर मौजूद बलबीर ने बताया कि अभी भी वह हादसे के समय को याद कर दहल जा रहे हैं।