दिल्ली कार धमाका केस में एक और ऐक्शन, जम्मू-कश्मीर से इलेक्ट्रीशियन को दबोचा

दिल्ली कार धमाका केस में एक और ऐक्शन, जम्मू-कश्मीर से इलेक्ट्रीशियन को दबोचा

संक्षेप:

दिल्ली कार धमाके से जुड़े मामले में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। राज्य जांच एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर से एक इलेक्ट्रिशियन को हिरासत में लिया है।

Sat, 22 Nov 2025 06:55 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली कार धमाके से जुड़े मामले में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। राज्य जांच एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर से एक इलेक्ट्रिशियन को हिरासत में लिया है। इलेक्ट्रीशियन की पहचान पुलवामा के तुफैल अहम के तौर पर हुई है जिस पर आतंकी मॉड्यूल का सदस्य होने का शक है। तुफैल अहमद को पूछताछ के लिए एक औद्योगिक क्षेत्र से हिरासत में लिया गया। उस पर जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े होने का शक है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मामले की जांच के दौरान धमाके की साजिश में उसके शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले है। ऐसे में जांच एजेंसियां आतंकी मॉड्यूल में उसकी भूमिका की जांच कर रही हैं। बता दें, दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

इससे पहले एनआईए ने गुरुवार को तीन डॉक्टरों और एक धार्मिक उपदेशक को हिरासत में ले लिया था। धमाके के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मुजम्मिल गनई, अदील राथर और शाहीना सईद के साथ-साथ मौलवी इरफान अहमद वागे को गिरफ्तार कर लिया था।

एनआईए प्रवक्ता के एक बयान के अनुसार आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी ने दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में जिला सत्र न्यायाधीश के पेशी आदेश के बाद उसे श्रीनगर में हिरासत में ले लिया। एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा, इन सभी ने आतंकवादी हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे।

उनकी हिरासत एनआईए को सौंपे जाने के साथ ही केंद्रीय एजेंसी द्वारा आरोपित लोगों की संख्या छह हो गई है। एनआईए ने 11 नवंबर को आधिकारिक तौर पर इस मामले को अपने हाथों में लिया था। अधिकारियों ने बताया कि एनआईए पहले ही दो लोगों आमिर राशिद अली और जसीर बिलाल वानी उर्फ ​​दानिश को गिरफ्तार कर चुकी है।

उन्होंने बताया कि डॉ. उमर-उन-नबी विस्फोटकों से भरी कार चला रहा था और उसने वह कार अली के नाम पर कार खरीदी थी। वानी को तब गिरफ्तार किया गया जब यह पता चला कि उमर उसे आत्मघाती हमलावर बनने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन उस पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से सक्रिय सदस्य के तौर पर जुड़ने की सहमति देने का आरोप है।

अधिकारियों ने बताया कि अदील से पूछताछ में पता चला कि उमर एक कट्टरपंथी था और इस बात पर जोर दे रहा था कि उनके अभियानों के लिए एक आत्मघाती हमलावर जरूरी है। इसके बाद श्रीनगर पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड में एक टीम भेजी और वानी को हिरासत में ले लिया। उन्होंने बताया कि वानी ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि पिछले साल अक्टूबर में कश्मीर के कुलगाम की एक मस्जिद में उसकी मुलाकात डॉक्टर मॉड्यूल से हुई थी।

उन्होंने बताया कि इस साल अप्रैल में वानी अपनी खराब आर्थिक स्थिति और इस्लाम में आत्महत्या को हराम मानने की अपनी आस्था का हवाला देते हुए आत्मघाती हमलावर बनने की योजना से पीछे हट गया था। जांच के दौरान फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय में 2,900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया था।

यह घटनाक्रम 18-19 अक्टूबर की रात को शुरू हुआ था, जब श्रीनगर शहर के बाहरी क्षेत्र में दीवारों पर प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर दिखाई दिए। इन पोस्टरों में घाटी में पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले की चेतावनी दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में पोस्टर चिपकाते हुए दिखने के बाद तीन लोगों आरिफ निसार डार उर्फ ​​साहिल, यासिर-उल-अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ ​​शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ के दौरान, उन्होंने पूर्व ‘पैरामेडिक’ से धर्मगुरु बने मौलवी इरफान का नाम लिया, जिसने पोस्टर मुहैया कराए थे। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहले फरीदाबाद से गनई को गिरफ्तार किया गया। फिर सईद को भी उसी शहर से गिरफ्तार किया गया। बाद में, अदील राथर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया।

