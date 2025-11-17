राशिद अली ने उमर को सेफ हाउस दिया, बम बनाने में की मदद; दिल्ली धमाके पर NIA का बड़ा खुलासा

संक्षेप: दिल्ली कार धमाके के बाद आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के सहयोगी आमिर राशिद अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। राशिद अली को 10 की एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है।

दिल्ली कार धमाके के बाद आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के सहयोगी आमिर राशिद अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। राशिद अली को 10 की एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है। इस बीच राशिद को लेकर कई और खुलासे भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि राशिद ने ना सिर्फ धमाके वाली कार दिलाने में उमर की मदद की थी बल्कि धमाके लिए इस्तेमाल किए गए बम को बनाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। एनआईए ने राशिद अली की 10 दिनों की हिरासत की मांग की थी जिसके बाद कोर्ट ने उसे 10 दिनों की एनआईए की कस्टडी में भेज दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस दौरान एनआईए ने कोर्ट को बताया कि अमीर राशिद अली ने आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के लिए एक सुरक्षित ठिकाने ('सेफ हाउस') का इंतज़ाम किया था। उसने लाल किले के पास हुए धमाके में इस्तेमाल किए गए IED यानी देसी बम को बनाने में हमलावर की मदद की थी।

NIA के अनुसार, आरोपी (अमीर राशिद अली) मारे गए हमलावर उमर उन नबी के साथ मिलकर आतंकवादी गतिविधियों की साजिश में शामिल था। इन दोनों का मकसद लोगों के मन में डर और दहशत पैदा करना था। उन्होंने यह काम बहुत सटीकता और गंभीरता से किया था।

जम्मू-कश्मीर ले जाया जाएगा आमिर एनआईए ने यह भी कहा कि आमिर की हिरासत जरूरी है क्योंकि उसे मामले की जांच के लिए जम्मू-कश्मीर ले जाया जाना है। एनआईए ने कहा कि आरोपी आमिर भारत की एकता, सुरक्षा और संप्रभुता के विरुद्ध एक आतंकवादी घटना में शामिल पाया गया है। वह उमर नबी को रसद सहायता और हथियार खरीदने में शामिल पाया गया है।