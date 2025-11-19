दिल्ली कार ब्लास्ट: NOC के बिना पढ़ा रहे थे 4 डॉक्टर, अल-फलाह यूनिवर्सिटी शक के घेरे में

संक्षेप: इनमें से किसी भी डॉक्टर मुज़म्मिल शकील, शाहीन शहीद, आदिल अहमद राथर और मुजफ़्फर अहमद ने अल-फ़लाह में शामिल होने से पहले अपने-अपने राज्य चिकित्सा परिषदों से अनिवार्य मंज़ूरी नहीं ली थी।

व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा रहे 4 डॉक्टर अल-फ़लाह विश्वविद्यालय में बिना NOC के काम करते रहे। इनमें से किसी भी डॉक्टर मुज़म्मिल शकील, शाहीन शहीद, आदिल अहमद राथर और मुजफ़्फर अहमद ने अल-फ़लाह में शामिल होने से पहले अपने-अपने राज्य चिकित्सा परिषदों से अनिवार्य मंज़ूरी नहीं ली थी।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इन डॉक्टरों ने यहां काम करने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया था। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के नियमों के मुताबिक, एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होने वाले डॉक्टरों को नई राज्य चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रेशन कराना होता है और पिछली राज्य चिकित्सा परिषद से NOC प्राप्त करनी होती है।

हालाँकि, चारों डॉक्टरों ने अल-फ़लाह में टीचिंग और मेडिकल से जुड़े काम करते रहे और नियमों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। इससे फरीदाबाद विश्वविद्यालय की वैरिफिकेशन प्रॉसेस पर भी सवाल उठ रहे हैं और विश्वविद्यालय शक के दायरे में आ गया है।

आपको बताते चलें कि बीते हफ्ते डॉ. मुजम्मिल के किराए के घर में 2900 किलोग्राम IED विस्फोटक बनाने की सामग्री बरामद हुई थी। इसके बाद जैश-ए-मोहम्मद समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था। उसकी साथी डॉ. शाहीन, जिसे भारत में जैश की महिला विंग स्थापित करने का काम सौंपा गया था, उसकी कार में एक राइफल और कारतूस मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।