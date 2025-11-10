दिल्ली में धमाके को सांसद संजय सिंह ने बताया आतंकी हमला, कहा- पाकिस्तान ने किया

Hindustan Hindi News
संक्षेप: राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने इसे आतंकी हमला बताते हुए कहा कि पाकिस्तान ही ऐसा कर सकता है। उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि सीजफायर करके उन्होंने दरिंदों का मनोबल बढ़ा दिया।

Mon, 10 Nov 2025 09:28 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास हुए कार धमाके को आम आदमी पार्टी ने आतंकी हमला बताया है। खबर लिखे जाने तक दिल्ली पुलिस की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई थी कि हमला क्यों और कैसे हुआ। लेकिन राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने इसे आतंकी हमला बताते हुए कहा कि पाकिस्तान ही ऐसा कर सकता है। उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि सीजफायर करके उन्होंने दरिंदों का मनोबल बढ़ा दिया।

संजय सिंह ने दिल्ली में धमाके को आतंकी हमला बताया और कहा कि यह पाकिस्तान की कर सकता है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है। मोदी ने सीजफायर करके पाकिस्तानी दरिंदों का मनोबल बढ़ा दिया। जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली है, उनको भी मौत के घाट उतारो। लाल किले पर हमला हमारे गौरव के प्रतीक पर हमला है। देश मोदी के हाथों सुरक्षित नहीं। ईश्वर मृतकों की पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे।'

देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास कार में हुए जबरदस्त धमाके की आम आदमी पार्टी ने कड़ी निंदा की है। 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों की जान भी गई है, ये बेहद दुखद है। पुलिस और सरकार को तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए कि ये धमाका कैसे हुआ और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

उधर, दिल्ली में हुए बम धमाके की कड़ी निंदा करते हुए "आप" के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक्स पर कहा कि दिल्ली में हुए विस्फोट की खबर बेहद चिंताजनक है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रार्थना है कि दिल्ली और देश के सभी नागरिक सुरक्षित रहें। ऐसे समय में शांति और संयम बनाए रखना ही सबसे बड़ी ताकत है- आतंक और भय का जवाब हमारी एकजुटता से ही दिया जा सकता है।

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने एक्स पर कहा कि लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि कोई नुकसान ना हुआ हो और सभी सुरक्षित हों। घटना की पूरी जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए और दोषियों पर सख़्त कार्रवाई हो सके। दिल्ली की जनता की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।

ये भी पढ़ें:सुबह फरीदाबाद में मिला 2500 KG विस्फोटक, शाम को दिल्ली में धमाका; लिंक का डर
Delhi Car Blast
