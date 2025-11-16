दिल्ली कार ब्लास्ट : घटनास्थल से 9mm के कारतूस बरामद, कोई हथियार नहीं मिला
संक्षेप: लाल किला कार विस्फोट मामले में दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने घटनास्थल से 9 एमएम कैलिबर के 3 तीन कारतूस बरामद होने पुष्टि की है। इनमें दो जिंदा और एक खाली खोखा है। 9 एमएम पिस्टल आम नागरिकों के लिए रखना प्रतिबंधित है।
लाल किला कार विस्फोट मामले में दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने घटनास्थल से 9 एमएम कैलिबर के 3 तीन कारतूस बरामद होने पुष्टि की है। इनमें दो जिंदा और एक खाली खोखा है। 9 एमएम पिस्टल आम नागरिकों के लिए रखना प्रतिबंधित है। एक सीनियर अधिकारी ने रविवार को कहा कि कारतूस बरामद होने के बावजूद घटनास्थल पर कोई पिस्तौल या उसका कोई पुर्जा नहीं मिला। पुलिस ने कहा, "ये कारतूस आमतौर पर केवल सुरक्षा बलों या विशेष अनुमति प्राप्त लोगों के पास ही होते हैं।"
सूत्रों के अनुसार, घटनास्थल पर कोई पिस्तौल या उसका कोई पुर्जा नहीं मिला। मतलब कारतूस तो मिले, लेकिन उन्हें चलाने में इस्तेमाल किया गया हथियार अभी तक नहीं मिला है। अधिकारी ने कहा कि वे अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कारतूस वहां कैसे पहुंचे, क्या ये संदिग्ध के पास थे।
9 एमएम कारतूसों की बरामदगी से चल रही जांच में एक नया आयाम जुड़ गया है, क्योंकि अधिकारी विस्फोटक के स्रोत और किसी आतंकवादी या आपराधिक नेटवर्क से इसके जुड़े होने की जांच कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और विस्फोट स्थल से फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए।
बता दें कि, 10 नवंबर को लाल किले के पास सफेद रंग की एक संदिग्ध i20 कार में हुए विस्फोट में 12 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे।
अधिकारियों ने बताया कि एक दिन पहले, दिल्ली पुलिस ने लाल किला विस्फोट की जांच में आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत एक नई एफआईआर दर्ज की थी।
इस बीच, विस्फोट के बाद लाल किले के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अधिकारी एंट्री पॉइंट और आसपास के इलाकों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं।
दिल्ली पुलिस ने फोरेंसिक डीएनए टेस्ट के बाद पुष्टि की है कि लाल किले के पास कार विस्फोट करने वाला व्यक्ति डॉ. उमर उन नबी था, जिसका डीएनए उसकी मां के नमूने से मेल खाता है।