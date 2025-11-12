Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi car blast 6 doctors 2 maulavis involved in this explosion dr mujjamil dr shaheen saiyed dr sajad malik Mohiyuddin
6 डॉक्टर, 2 मौलवी; दिल्ली को दहलाने वाले इन नापाक चेहरों की पूरी डिटेल जानिए

6 डॉक्टर, 2 मौलवी; दिल्ली को दहलाने वाले इन नापाक चेहरों की पूरी डिटेल जानिए

संक्षेप: Delhi Red Fort Blast Conspirators: इसमें शामिल सफेद कॉलर आतंकियों की संलिप्तता ने लोगों के साथ जांच एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं। आइए जानते हैं उन 6 डॉक्टरों को जिनका लिंक सीधे दिल्ली बम धमाके से जुड़ा है।

Wed, 12 Nov 2025 07:10 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली लाल किला धमाका के तार फरीदाबाद, यूपी, अहमदाबाद और सात समुंदर पार तुर्किए तक जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी मसूद अजहर के संगठन जैश-ए-मोहम्मद को इसका दोषी माना जा रहा है। जांच एजेंसियां अपना ताम कर रही हैं,इस बीच आई20 कार के बाद एख लाल रंग की इकोस्पोर्ट्स एसयूवी भी मिल गई है। इसमें शामिल सफेद कॉलर आतंकियों की संलिप्तता ने लोगों के साथ जांच एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं। आइए जानते हैं उन 6 डॉक्टरों को जिनका लिंक सीधे दिल्ली बम धमाके से जुड़ा है।

डॉ. मुजम्मिल गनई

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के कोइल के रहने वाले डॉ. मुजम्मिल गनई (35) फरीदाबाद के अल-फ़लाह विश्वविद्यालय में डॉक्टर के रूप में काम करता था और एमबीबीएस (MBBS) छात्रों को पढ़ाता था। पुलिस ने उसे आतंकी मॉड्यूल में मुख्य व्यक्तियों में से एक के रूप में पहचाना है। उसकी गिरफ्तारी के बाद, अधिकारियों ने फरीदाबाद के धौज स्थित उसके किराए के आवास से 358 किलोग्राम संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट, एक क्रिनकोव असॉल्ट राइफल, तीन मैगजीन, 91 जिंदा कारतूस, कारतूस वाली एक पिस्तौल, टाइमर, बैटरी, रिमोट कंट्रोल और बम बनाने की अन्य सामग्री बरामद की।

पुलिस ने एजेंसियों को बताया कि मुजम्मिल ने जनवरी में लाल किला इलाके के कई बार रेकी (जासूसी) की थी, जहां उसने भीड़ की आवाजाही और सुरक्षा स्थितियों का नक्शा बनाया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई (PTI) को बताया, "ये दौरे 26 जनवरी को नियोजित हमले से पहले एक विस्तृत रेकी का हिस्सा थे।" फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम के अनुसार, लाल किला विस्फोट स्थल से एकत्र किए गए लगभग 40 नमूनों से संकेत मिलता है कि एक विस्फोटक नमूना संभवतः अमोनियम नाइट्रेट था।

डॉ. अदील अहमद राथर

डॉ. अदील अहमद राथर कश्मीर के कुलगाम का रहना वाला है और उसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। वह भी अल-फ़लाह विश्वविद्यालय में कार्यरत था और डॉ. मुजम्मिल तथा डॉ. उमर उन नबी के साथ मिलकर काम कर रहा था। पुलिस सूत्रों ने पीटीआई (PTI) को बताया कि श्रीनगर के जीएमसी (GMC) में उनके लॉकर से एक एके-47 राइफल बरामद की गई थी, जहां वह पहले एक वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में कार्यरत था। उस, पर उस फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा होने का आरोप है जिसने कई जगहों पर विस्फोटक और हथियार जमा किए थे। डॉ. मुजम्मिल से पूछताछ के बाद अदील की गिरफ्तारी हुई, जिसमें यह पता चला कि वे कई साइटों पर विस्फोटकों के परिवहन और छिपाने में एक-दूसरे का सहयोग कर रहे थे।

डॉ. उमर उन नबी

डॉ. उमर उन नबी पुलवामा का रहना वाला है और वह भी अल-फ़लाह विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था। कथित तौर पर, लाल किला के पास विस्फोट हुई i20 कार को वही चला रहा था, जिसमें 10 से अधिक लोग मारे गए थे। सूत्रों ने बताया कि डॉ. उमर निगरानी में थ, लेकिन वह अक्सर अपनी जगह बदलता रहता था। एक अधिकारी ने कहा, "वह डॉ. मुजम्मिल और डॉ. अदील के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए था और विस्फोटकों की ढुलाई (logistics) और भंडारण (storage) में समन्वय (coordinating) का काम देखता था।" अधिकारियों ने पुष्टि की कि विस्फोट के दौरान उमर वाहन में मौजूद थ।

डॉ. शाहीन सईद

लखनऊ की डॉक्टर डॉ. शाहीन सईद पर डॉ. मुजम्मिल की सक्रिय सहयोगी और करीबी विश्वासपात्र (close confidant) होने का आरोप है। फरीदाबाद में उसकी कार से एक असॉल्ट राइफल बरामद होने के बाद उसे हिरासत में पूछताछ के लिए श्रीनगर लाया गया था। पुलिस ने बताया कि मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद वह घबरा गई और उसने हथियार को एक कूड़ेदान में फेंक दिया। खबरों के अनुसार, डॉ. शाहीन फरीदाबाद के सदस्यों और कश्मीर में उनके संपर्कों के बीच संचार बनाए रखती थीं। जांचकर्ताओं का मानना है कि उन्होंने समूह के संचालन के लिए लॉजिस्टिक समन्वय (logistical coordination) में भूमिका निभाई और संभवतः रासायनिक सामग्री प्राप्त करने में भी मदद की।

डॉ. अहमद मोहियुद्दीन सैय्यद

डॉ. अहमद मोहियुद्दीन सैय्यद हैदराबाद स्थित एक डॉक्टर है जिसने चीन से एमबीबीएस (MBBS) की डिग्री प्राप्त की है। उसे गुजरात एटीएस (ATS) ने 8 नवंबर को गिरफ्तार किया था। वह राजेंद्र नगर में शवरमा (shawarma) का व्यवसाय चला रहा था, जहां कथित तौर पर वह टेलीग्राम और सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथी बना। अधिकारियों का दावा है कि वह इस्लामिक स्टेट-खुरासान प्रांत (ISKP) से जुड़े अबू खदीजा नामक एक हैंडलर के संपर्क में था।

पुलिस ने दो ग्लॉक पिस्तौल, एक बेरेटा, जिंदा गोला-बारूद, और 4 किलोग्राम अरंडी के बीज का गूदा (जिसका उपयोग रिसिन जहर निकालने के लिए किया जाता है) जब्त किया। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद में सुरक्षा-संवेदनशील स्थानों की रेकी की थी और हथियार संभवतः पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से पहुंचाए गए थे। उसके दो सहयोगियों, आजाद सुलेमान शेख (20) और मोहम्मद सुहैल खान (23) को भी गिरफ्तार किया गया है।

इरफान अहमद

शोपियां का रहने वाला इरफान अहमद एक मौलवी और इमाम है पर मॉड्यूल के कई सदस्यों, जिनमें युवा डॉक्टर भी शामिल हैं, को कट्टरपंथी बनाने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि वह भर्ती किए गए लोगों को प्रेरित करने और उन्हें कश्मीर में आतंकवादी नेटवर्क से जोड़ने के लिए जिम्मेदार था। डॉ. मुजम्मिल के कबूलनामे से उसकी संलिप्तता सामने आने के बाद शोपियां में की गई आगे की छापेमारी के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया था।

मौलवी हफीज मोहम्मद इश्तियाक

मौलवी इश्तियाक, हरियाणा के मेवात का निवासी है, जो फ़रीदाबाद की ढेरा कॉलोनी में अल-फ़लाह मस्जिद में इमाम के रूप में सेवा करता था। पुलिस ने अल-फ़लाह विश्वविद्यालय परिसर के भीतर स्थित उसके आवास से 2,500 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक बरामद किया। अधिकारियों ने बताया कि वह एक धार्मिक शिक्षक के भेष में परिसर में रह रहा था और जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद उसे पूछताछ के लिए श्रीनगर लाया गया था। उस पर सुरक्षित ठिकानों और वित्तीय माध्यमों से जुड़ाव सहित लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करने का संदेह है।

डॉ. सज्जाद मलिक

पुलिस ने मंगलवार को पुलवामा के एक और डॉक्टर सज्जाद मलिक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मलिक को उसके मित्र उमर उन नबी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए हिरासत में लिया गया है या फिर उसे भी बड़े आतंकवादी षड्यंत्र में एक संदिग्ध के रूप में रखा गया है।

