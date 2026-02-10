Hindustan Hindi News
दिल्ली में कार से 3 लाशें मिलने के बाद क्यों रडार पर आए एक ‘बाबा’

दिल्ली में कार से 3 लाशें मिलने के बाद क्यों रडार पर आए एक ‘बाबा’

संक्षेप:

बाहरी दिल्ली के पीरागढ़ी में एक फ्लाईओवर पर खड़ी कार में तीन लाशें मिलने के बाद पुलिस ने सोमवार को बताया कि उन्होंने एक 'बाबा' से पूछताछ की है। रविवार को कार में एक महिला और दो पुरुषों के बीच लाश मिली थी।

Feb 10, 2026 11:11 am IST
बाहरी दिल्ली के पीरागढ़ी में एक फ्लाईओवर पर खड़ी कार में तीन लाशें मिलने के बाद पुलिस ने सोमवार को बताया कि उन्होंने एक 'बाबा' से पूछताछ की है। रविवार को कार में एक महिला और दो पुरुषों के बीच लाश मिली थी। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने जहर से मौतों की आशंका जाहिर की थी।

कार में ड्राइविंग सीट पर 76 वर्षीय और पीछे की सीट पर एक 47 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर की लाश थी जबकि महिला की उम्र करीब 40 साल बताई गई है। सफेद रंग की टिगोर कार में तीन लाशों को देखने के बाद करीब 3.50 बजे एक मोटरसाइकिल सवार ने पुलिस को सूचना दी थी।

मृतकों के बारे में क्या-क्या पता चला

जांचकर्ताओं ने बताया कि कार 76 वर्षीय मृतक की है। दोनों पुरुष बपरोला गांव के रहने वाले हैं और एक दूसरे के परिचित थे। लेकिन महिला से उनका लिंक सामने नहीं जुड़ पाया था। सोमवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि मृतक महिला जहांगीरपुरी की रहने वाली है और पश्चिमी दिल्ली में सहायक के रूप में काम करती थी। वह 47 वर्षीय पुरुष को जानती थी।

बाबा से मुलाकात के बाद घटना

जांचकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने पांच लोगों से पूछताछ की है, जिसमें एक 'बाबा' भी है। एक अधिकारी ने कहा, 'घटना से पहले उस दिन सुबह वे लोग बाबा से मिले थे। अभी यह साफ नहीं है कि वह भी कार में वह बैठा था या नहीं।' मृतकों के शरीर पर चोट या संघर्ष के निशान नहीं हैं जिसकी वजह से पुलिस आत्महत्या की आशंका जाहिर कर रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आना बाकी है। पुलिस को कार के अंदर प्लास्टिक की एक बोतल और कुछ ग्लास मिले थे।

अब भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले

केस से जुड़े एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'डॉक्टरों की शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि जहर की वजह से उनकी मौत हुई है। अभी भी कुछ बड़े सवाल कायम हैं कि उस दिन क्या-क्या घटनाक्रम हुआ और मौत की असली वजह क्या है।' जांचकर्ताओं ने यह भी कहा कि कार वहां करीब 5 घंटे तक खड़ी रही थी। एक और वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘हम आत्महत्या के अलावा अन्य पहलू से भी घटना की जांच कर रहे हैं।’

आत्महत्या की आशंका पर कई पहलू से जांच

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हम ब्लैकमेल और वसूली के एंगल से भी जांच कर रहे हैं।' जांचकर्ताओं ने मृतकों के परिजनों, पड़ोसियों और पुरुषों के कर्मचारियों से बातचीत की लेकिन कुछ ऐसी बात सामने नहीं आ सकी जिससे मौत का राज खुले। हालांकि, परिजनों ने आत्महत्या की संभावना को खारिज किया और गड़बड़ी की आशंका जाहिर की। एचटी से बात करते हुए 76 वर्षीय शख्स की बेटी ने कहा, 'उस दिन सब सामान्य था। कोई आर्थिक या पारिवारिक समस्या नहीं थी। मेरे पिता कभी खुदकुशी नहीं कर सकते थे।' 47 वर्षीय मृतक के भाई ने कहा कि 5 लोगों के परिवार में वह अकेला कमाने वाला था। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि किसी ने मेरे भाई की हत्या की।'

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

