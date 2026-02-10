दिल्ली में कार से 3 लाशें मिलने के बाद क्यों रडार पर आए एक ‘बाबा’
बाहरी दिल्ली के पीरागढ़ी में एक फ्लाईओवर पर खड़ी कार में तीन लाशें मिलने के बाद पुलिस ने सोमवार को बताया कि उन्होंने एक 'बाबा' से पूछताछ की है। रविवार को कार में एक महिला और दो पुरुषों के बीच लाश मिली थी।
बाहरी दिल्ली के पीरागढ़ी में एक फ्लाईओवर पर खड़ी कार में तीन लाशें मिलने के बाद पुलिस ने सोमवार को बताया कि उन्होंने एक 'बाबा' से पूछताछ की है। रविवार को कार में एक महिला और दो पुरुषों के बीच लाश मिली थी। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने जहर से मौतों की आशंका जाहिर की थी।
कार में ड्राइविंग सीट पर 76 वर्षीय और पीछे की सीट पर एक 47 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर की लाश थी जबकि महिला की उम्र करीब 40 साल बताई गई है। सफेद रंग की टिगोर कार में तीन लाशों को देखने के बाद करीब 3.50 बजे एक मोटरसाइकिल सवार ने पुलिस को सूचना दी थी।
मृतकों के बारे में क्या-क्या पता चला
जांचकर्ताओं ने बताया कि कार 76 वर्षीय मृतक की है। दोनों पुरुष बपरोला गांव के रहने वाले हैं और एक दूसरे के परिचित थे। लेकिन महिला से उनका लिंक सामने नहीं जुड़ पाया था। सोमवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि मृतक महिला जहांगीरपुरी की रहने वाली है और पश्चिमी दिल्ली में सहायक के रूप में काम करती थी। वह 47 वर्षीय पुरुष को जानती थी।
बाबा से मुलाकात के बाद घटना
जांचकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने पांच लोगों से पूछताछ की है, जिसमें एक 'बाबा' भी है। एक अधिकारी ने कहा, 'घटना से पहले उस दिन सुबह वे लोग बाबा से मिले थे। अभी यह साफ नहीं है कि वह भी कार में वह बैठा था या नहीं।' मृतकों के शरीर पर चोट या संघर्ष के निशान नहीं हैं जिसकी वजह से पुलिस आत्महत्या की आशंका जाहिर कर रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आना बाकी है। पुलिस को कार के अंदर प्लास्टिक की एक बोतल और कुछ ग्लास मिले थे।
अब भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले
केस से जुड़े एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'डॉक्टरों की शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि जहर की वजह से उनकी मौत हुई है। अभी भी कुछ बड़े सवाल कायम हैं कि उस दिन क्या-क्या घटनाक्रम हुआ और मौत की असली वजह क्या है।' जांचकर्ताओं ने यह भी कहा कि कार वहां करीब 5 घंटे तक खड़ी रही थी। एक और वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘हम आत्महत्या के अलावा अन्य पहलू से भी घटना की जांच कर रहे हैं।’
आत्महत्या की आशंका पर कई पहलू से जांच
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हम ब्लैकमेल और वसूली के एंगल से भी जांच कर रहे हैं।' जांचकर्ताओं ने मृतकों के परिजनों, पड़ोसियों और पुरुषों के कर्मचारियों से बातचीत की लेकिन कुछ ऐसी बात सामने नहीं आ सकी जिससे मौत का राज खुले। हालांकि, परिजनों ने आत्महत्या की संभावना को खारिज किया और गड़बड़ी की आशंका जाहिर की। एचटी से बात करते हुए 76 वर्षीय शख्स की बेटी ने कहा, 'उस दिन सब सामान्य था। कोई आर्थिक या पारिवारिक समस्या नहीं थी। मेरे पिता कभी खुदकुशी नहीं कर सकते थे।' 47 वर्षीय मृतक के भाई ने कहा कि 5 लोगों के परिवार में वह अकेला कमाने वाला था। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि किसी ने मेरे भाई की हत्या की।'
