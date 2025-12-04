Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi cancer cases rise to 28000 in single year report giving tensions
एक साल में 28000 केस; दिल्ली के लिए कैंसर के ये आंकड़े तो डराने वाले हैं

एक साल में 28000 केस; दिल्ली के लिए कैंसर के ये आंकड़े तो डराने वाले हैं

संक्षेप:

राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार 2024 में 15 लाथ कैंसर मरीजों का ये आंकड़ा 2023 के 14.96 लाख और 2022 के 14.61 लाख मामलों से ज्यादा है। राजधानी दिल्ली में अकेले 2024 में 28,387 मामले सामने आए।

Thu, 4 Dec 2025 09:43 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

कैंसर, एक ऐसा शब्द या कहें एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोगों में दहशत फैल जाती है। न जाने कितने घर, कितने ही परिवार इस जानलेवा बीमारी के आगे नतमस्तक हो गए, सारी पूंजी लग गई,कभी जान बच गई तो कभी तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया। भारत में कैंसर के मामले वाकई डराने वाले हैं। देश की राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो यह बहुत ज्यादा है। साल 2024 में भारत में 15.33 लाख से अधिक नए कैंसर के मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में अकेले 28,387 मामले सामने आए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार 2024 में 15 लाथ कैंसर मरीजों का ये आंकड़ा 2023 के 14.96 लाख और 2022 के 14.61 लाख मामलों से ज्यादा है। राजधानी दिल्ली में अकेले 2024 में 28,387 मामले सामने आए। यह आंकड़ा 2023 के 27,561 और 2022 के 26,735 मामलों से अधिक है। यह दिखाता है कि स्क्रीनिंग और इलाज की सुविधाओं के विस्तार के बावजूद, दिल्ली की कैंसर चिकित्सा सेवाओं (ऑन्कोलॉजी) पर दबाव बढ़ता जा रहा है।

ICMR-नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के नए अनुमानों के मुताबिक, 2024 में उत्तर प्रदेश 2.21 लाख मामलों के साथ देश में सबसे ऊपर है। इसके बाद, महाराष्ट्र (1.27 लाख), पश्चिम बंगाल (1.18 लाख), बिहार (1.15 लाख) और तमिलनाडु (98,386) का स्थान है। भले ही दिल्ली में मामलों की कुल संख्या बाकी राज्यों से कम हो, लेकिन जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखें तो दिल्ली के मामले अब भी सबसे अधिक मामलों में से हैं।

कैंसर विशेषज्ञ (ऑन्कोलॉजिस्ट) चेतावनी देते हैं कि जीवनशैली से जुड़े कारक, प्रदूषण और देर से पता लगने के कारण शहर में कैंसर के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वृद्धि भारत में जोखिम भरे माहौल में एक गहरे बदलाव को दर्शाती है। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट, मेडिकल ऑन्कोलॉजी के डॉ. अंकित जैन ने कहा कि अब अधिक मरीज कम उम्र में और बीमारी की पिछली अवस्थाओं में आ रहे हैं, जो इस बात पर ज़ोर देता है कि जोखिम का माहौल कितनी तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में, ज़हरीली हवा, तनाव, खराब खान-पान और कम स्क्रीनिंग (जांच) कैंसर को चुपचाप बढ़ने के लिए एक सही माहौल बना रहे हैं। वहीं, इलाज के लिए आने में देरी होने से कैंसर चिकित्सा सेवाओं पर लगातार दबाव बना हुआ है।

जीवनशैली से जुड़े जोखिमों पर आगे विस्तार करते हुए, फोर्टिस मानेसर की मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. पूजा बब्बर ने कहा कि लंबे समय तक काम करना, कम शारीरिक गतिविधि, प्रसंस्कृत भोजन पर बढ़ती निर्भरता और तंबाकू और शराब का बढ़ता उपयोग कैंसर के जोखिम को तेजी से बढ़ा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की खराब हवा की गुणवत्ता विशेष रूप से फेफड़ों के कैंसर के लिए जोखिम को और बढ़ा देती है। डॉ. बब्बर ने बताया कि कई कैंसर का पता अभी भी देर से चलता है क्योंकि लोग शुरुआती लक्षणों को अनदेखा कर देते हैं या डॉक्टर से सलाह लेने में देरी करते हैं। उन्होंने कहा, "छोटे नियमित जीवनशैली में बदलाव और समय पर स्क्रीनिंग (जांच) बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं।"

संसद में कैंसर के बढ़ते बोझ पर जवाब देते हुए, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (NP-NCD) के तहत रोकथाम, स्क्रीनिंग (जाँच) और उपचार को बढ़ा रही है।

वर्तमान में, देश भर में निम्नलिखित सुविधाएं कार्यरत हैं।

➤770 जिला NCD क्लीनिक

➤6,410 CHC क्लीनिक

➤364 जिला डे-केयर कीमोथेरेपी केंद्र

➤19 राज्य कैंसर संस्थान स्थापित किए गए हैं।

➤20 तृतीयक कैंसर केंद्र स्थापित किए गए हैं।

➤22 नए एम्स में ऑन्कोलॉजी (कैंसर) इकाइयां शुरू की गई हैं।

जाधव ने यह भी कहा कि सरकार इलाज की लागत को कम करने पर भी काम कर रही है। कैंसर की दवाइयां अब जन औषधि केंद्रों और अमृत फार्मेसियों के माध्यम से 50 से 80% तक कम कीमतों पर बेची जा रही हैं। इसके अलावा, कई कैंसर रोधी (एंटी-कैंसर) दवाओं पर सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) और जीएसटी को भी कम किया गया है। वैक्सीन के संबंध में, उन्होंने स्पष्ट किया कि हालांकि 11 टीके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा हैं, लेकिन एचपीवी (HPV) वैक्सीन—जो सर्वाइकल कैंसर को रोकता है, उसे अभी तक इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi News Cancer
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।