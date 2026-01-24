'इसलिए मैंने उसे मार डाला...' दिल्ली में मर्डर का दिल दहला देने वाला कबूलनामा; आरोपी का VIDEO
दिल्ली के एक कैफे में 24 साल के युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद एक दिल दहला देने वाला कबूलनामा वीडियो सामने आया है। आरोपी ने गुरुवार रात हत्या करने की बात कबूल की है। कहा है कि उसने यह हत्या निजी दुश्मनी के चलते की है।
दिल्ली के एक कैफे में 24 साल के युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद एक दिल दहला देने वाला कबूलनामा वीडियो सामने आया है। आरोपी ने गुरुवार रात हत्या करने की बात कबूल की है। कहा है कि उसने यह हत्या निजी दुश्मनी के चलते की है।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपुर स्थित एक कैफे में 24 साल के युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद एक वीडियो में आरोपी ने गुरुवार रात फैजान की हत्या करने की बात कबूल की है। आरोपी ने कहा है कि उसने यह हत्या निजी दुश्मनी के चलते की है।
'moinqureshiii_' नाम के इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट किए गए वीडियो में आरोपी ने दावा किया है कि उसने फैजान की जान इसलिए ली क्योंकि कुछ महीने पहले फैजान ने उसे मारा था। उसने हत्या में फैजान के परिवार या दोस्तों की किसी भी भूमिका से इनकार किया है।
आरोपी ने दावा किया कि मैंने निजी दुश्मनी के चलते फैजान की हत्या की। इसमें मेरे पिता का कोई हाथ नहीं था, न ही मेरे परिवार या दोस्तों का। मैंने किसी के कहने पर उसकी हत्या नहीं की और न ही इसमें पैसों का कोई लेन-देन था। चार महीने पहले उसने मुझे थप्पड़ मारा था, इसलिए मैंने उसकी जान ले ली। आरोपी ने फैजान के भाई के इस दावे को भी झूठ बताया कि मामला पैसों से जुड़ा था।
मृतक के भाई सलमान ने दावा किया था कि आरोपी और उसके पिता ने उसके भाई फैजान से तब झगड़ा किया जब वह लिया हुआ कर्ज नहीं चुका पाया। सलमान ने कहा था कि उसने कर्ज लिया था। जब वह कर्ज नहीं चुका पाया तो बाप-बेटे हमारे घर आए और झगड़ा करने लगे। हमने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि बाप-बेटे दोनों को गिरफ्तार किया जाए।
वेलकम इलाके के निवासी फैजान की गुरुवार रात करीब 10:28 बजे मौजपुर के मिस्टर किंग लाउंज एंड कैफे में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।
सलमान ने दावा किया कि उसके भाई को तीन गोलियां लगीं। एक सिर में और दो सीने में। उसने यह भी बताया कि उसके हाथ पर भी चोट का निशान है। भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं।