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दिल्ली कैबिनेट का फैसला; राशन कार्ड धारकों के बैंक खातों में पैसे भेजेगी सरकार

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार अब राशन कार्ड धारकों के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

दिल्ली कैबिनेट का फैसला; राशन कार्ड धारकों के बैंक खातों में पैसे भेजेगी सरकार

दिल्ली सरकार अब राशन कार्ड धारकों के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करेगी। दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राशन कार्ड के लिए सालाना पारिवारिक आय की लिमिट को अब बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस फैसले से लाखों नए परिवारों को फायदा होगा। दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने 2 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द भी किए हैं। नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं।

दिल्ली कैबिनेट की बैठक में फैसला

दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली सरकार राशन कार्ड धारकों के आधार से जुड़े बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करेगी ताकि वे जरूरत की चीजों की खरीददारी कर सकें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।

राशन कार्ड के लिए इनकम लिमिट भी बढ़ाई

इतना ही नहीं दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड जारी करने के लिए सालाना पारिवारिक आय की लिमिट को भी बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राशन कार्ड पाने के लिए लिमिट पहले के 1.2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है।

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2 लाख राशन कार्ड रद्द, नए आवेदन शुरू

खाद्य आपूर्ति मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से बढ़ाई गई इस नई लिमिट से लाखों नए लाभार्थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में आ सकेंगे। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने लगभग 2 लाख अमान्य राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। इसके साथ ही नए राशन कार्ड जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए हैं।

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महंगाई के दबाव के बीच लिया फैसला

दिल्ली सरकार की ओर से यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब आम लोगों पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर दिखाई देने लगा है। रसोई से लेकर सड़क तक और खेती से लेकर फैक्टरी तक, हर क्षेत्र में लागत बढ़ने से महंगाई का दबाव पैदा हो गया है। परिवहन खर्च बढ़ने से खाने-पीने की चीजें, वाहन से सफर, माल ढुलाई, फास्ट फूड और रेस्तरां की थाली तक महंगी हो गई है। अंडे से लेकर भोजन में प्रयोग होने वाले खाद्य उत्पादों के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। कई उत्पादों की कीमतों में भारी उछाल आ गया है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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